創作和食とエンターテインメントを提供する「KUJIRA」(所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-23-1 風林会館地下2階、電話番号：03-6205-6675)は、2026年4月1日(水)から4月11日(土)までの期間限定で、店内LEDビジョンに桜の映像を映し出し、バーチャルで花見を楽しめる春イベント「VIRTUAL SAKURA viewing」を開催いたします。





LEDビジョン





本イベントは、日本の春を象徴する“桜”を、KUJIRAならではのサイバーパンクかつジャパンストリートをテーマにした空間演出と掛け合わせた、春限定のナイトエンターテインメント企画です。

店内正面に設置された横幅7メートル、高さ2メートルのLEDビジョンに桜の映像を放映し、天候や混雑に左右されることなく、幻想的な花見体験をお楽しみいただけます。





イベント限定メニュー





イベント期間中は、桜にまつわる日本酒や春限定の日本酒に加え、和を感じる創作和食をご提供します。フードメニューでは、黒毛和牛牛丼(1,650円・税込)、黒毛和牛＆牛すじうどん(2,200円・税込)、出汁巻き玉子(1,100円・税込)など、和の魅力を感じられるメニューを取り揃えています。





和の演出





また、エンターテインメント面でも、KUJIRAならではの夜を演出します。平日はダンス、DJ、和の演出を取り入れた演出を複数回実施し、金曜・土曜は22時30分と深夜2時に、より華やかなショーを開催。ダンス、DJ、パフォーマンスに加え、和太鼓を使った演出や和の要素を取り入れたステージを通じて、食事やお酒だけでは終わらない特別な時間を提供いたします。





太鼓の演出

FOODイメージ





KUJIRAは2026年3月18日にリニューアルを実施しました。店舗内装の一部、特に入り口壁面を刷新したほか、フード内容もより和に寄せた構成へ一新。ショータイムも新たにリニューアルし、和の要素や忍者のコミカルな演出を取り入れることで、海外からのお客様にもより楽しんでいただける内容へ進化しました。さらに、スタッフのオリジナル制服も刷新し、「和×ストリート」をコンセプトにした新衣装を採用しています。

当店では、英語を話せるスタッフが常駐しており、英語・中国語・韓国語に対応したメニューもご用意しております。公式ホームページは英語・韓国語に対応しているほか、Google検索からは海外のお客様にも利用しやすい予約サイト「OpenTable」への導線を設けています。キャッシュレス決済にも対応しており、日頃から世界各国のお客様にご来店いただいています。





記念日演出





さらに、Tripadvisorが選出する「Traveler's Choice Awards Winner」にも選出されており、日本のお客様はもちろん、訪日外国人観光客にとっても、桜、和食、日本酒、エンターテインメントを一度に楽しめる場として、新宿・歌舞伎町ならではの春の夜をご提案します。誕生日や記念日などのサプライズ演出にも対応しており、大切な方との特別な時間を演出する場としてもご利用いただけます。









【イベント概要】

イベント名 ： VIRTUAL SAKURA viewing

開催期間 ： 2026年4月1日(水)～4月11日(土) ※4月5日(日)は定休日

営業時間 ： 21:00 ～ 翌5:00

会場 ： KUJIRA

所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町2-23-1風林会館地下2階

電話番号 ： 03-6205-6675

参加条件 ： 通常入店で体験可能

料金 ： 入場無料 ※別途サービス料10％、消費税10％

内容 ： 店内LEDビジョンでの桜映像演出、創作和食、日本酒、

ダンス、DJ、和の演出を取り入れたショータイム など

各種演出 ： 平日複数回実施

ショータイム： 金曜・土曜 22:30、2:00

予約方法 ： 公式HP、OpenTable、店舗電話 など