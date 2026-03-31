ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイト





ディーピーティー株式会社(本社：名古屋市、代表取締役：竹本 昭一郎)が運営する、製造・運送・警備業界に特化した採用支援サービス『ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイト』( https://ch.job-con.jp/ )は、この度サービスサイトを全面リニューアルいたしました。

深刻な人手不足が続く現場系職種の採用において、単なる求人情報の掲載に留まらず、企業の採用担当者が「今、何をすべきか」を判断できるプラットフォームへと進化。当社の35年以上の採用支援実績から導き出した専門知見を公開し、戦略的な採用活動を強力にバックアップします。









【リニューアルのポイント】

製造、運送、警備の業界別に情報を整理し、それぞれの採用課題に合わせた支援内容を明確にしました。2,400社以上の実績に基づく事例や、実務に役立つホワイトペーパーの提供機能を拡充したほか、求人画像の工夫やデータ分析による改善プロセスもホワイトペーパー内で紹介しています。単なる掲載案内ではなく、社内での検討や情報収集にそのまま活用いただけるよう、専門的な知見を分かりやすくまとめました。各社の状況に応じた適切な情報提供を通じ、より確実な採用活動をお手伝いします。









【サービス概要】

サイト ： https://ch.job-con.jp/top

メール ： info@job-con.jp

電話 ： 052-265-9383









【今後の展望】

ジョブコンプラスは、単なる求人媒体の提供に留まらず、企業様と共に歩む「採用のパートナー」を目指しています。今後は、製造・物流・警備業界に特化した弊社の専門性を活かし、よりよいコンテンツの発信に努めるとともに、採用支援実績に基づいたホワイトペーパーの提供を順次拡大してまいります。こうした専門的な知見の提供を通じて、各業界特有の課題に向き合い、企業様の採用活動をより深くお手伝いできるよう支援を続けてまいります。これからも、日本の基幹産業を支える人々と企業が、最良の形で出会える場を創出し続けてまいります。









【運営会社『ディーピーティー株式会社』について】

愛知県名古屋市に本社を置くディーピーティー株式会社は1989年設立。求人サイト『ジョブコンプラス』を運営するメディア事業、製造業への人材派遣を行うアウトソーシング事業、技術開発支援を担うエンジニアリング事業の3事業を中心に成長してまいりました。その他、スマート農業分野にも注力し、環境制御システム『e-minori』の開発・販売。そして2025年には製造・物流向け人材紹介サービス「エージェント事業」も立ち上がりました。

今後も「夢・情熱・感謝」を胸に、お客様に価値を提供してまいります。









【会社概要】

社名 ： ディーピーティー株式会社

本社所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル22階

代表取締役： 竹本 昭一郎

事業内容 ： 人材派遣・紹介、求人サイト企画運営、開発・設計の受託、

技術者派遣、自社製品開発等

設立 ： 1989年1月31日

HP ： https://www.dpt-inc.co.jp/