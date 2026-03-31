リニューアルしたポイっとボール





収納用品をはじめとする生活用品の製造・販売を行う、ライクイット株式会社(所在地：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉川 和希、以下 ライクイット)は、いつでもどこでも好きな場所で使えるポータブルマルチペーパーホルダー「ポイッとボール」をリニューアルし、2026年3月31日(火)より販売開始いたします。





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■「ポイッとボール」とは：場所を選ばないティッシュペーパーホルダー

本製品は、一般的なボックスティッシュペーパーだけでなく、ロールペーパーの両方に対応した球体型のペーパーホルダーです。





ロールティッシュも簡単セット





2WAY仕様：内部に軸を備えているため、トイレットペーパーの芯に軸を通してコロコロ取り出したり、ティッシュペーパーを軸にかけて1枚ずつ取り出せるようにしたり、用途に合わせてペーパーの使い分けが可能。





ポータブル性：便利な持ち手付き。リビングからサニタリー、さらにはペットのケアやアウトドアシーンまで、どこへでも簡単に持ち運べます。





持ち運びに便利なハンドル付き





安心の日本製：確かな品質のポリプロピレン製(本体)で、国内自社工場にて生産しています 。









■リニューアルのポイント：より現代のライフスタイルに寄り添う意匠へ

インテリアに馴染む3色展開





今回のリニューアルでは、ユーザーの皆様からの「より落ち着いた、インテリアに馴染むデザインがほしい」という声にお応えし、外観を大幅にアップデートしました。





・質感を「さらさら」のマット仕上げに刷新

従来の光沢ある表面から、光を柔らかく反射する「シボ加工」を施したマットな質感へ。プラスチック特有のテカリを抑え、指紋や汚れが目立ちにくい、さらっとした手触りに仕上げました。





・インテリアに溶け込む「ニュアンスカラー」の採用

これまでのポップな色使いから一転、現代の住宅トレンドにマッチする3色の落ち着いたカラーラインナップへ刷新しました。

●ホワイト： 清潔感があり、サニタリーやキッチンに最適な純白。

●グレー ： モダンなワークスペースや車内にも馴染む、洗練されたトーン。

●ベージュ： リビングや寝室など、木製家具とも相性の良い柔らかな色合い。









■暮らしの中の「困った」を美しく解決

ペットのケアにもおすすめ





出しっぱなしにすると生活感が出てしまうティッシュペーパーやロールペーパーを、「ポイッとボール」に入れるだけで、洗練されたインテリアの一部へと変貌させます。特にお子様やペットのいるご家庭では、必要な時に「ポイッ」と手元に引き寄せて使える利便性が、マットな新外装によってさらに心地よいものになります。









■アイテム情報

・商品名： ポイッとボール(リニューアルモデル)

・品番 ： THR-03(PRP-03Lから変更)

・カラー： ホワイト、グレー、ベージュ(※旧：ホワイト・

アプリコットピンク・ミントブルーから変更)

・材質 ： 本体／ポリプロピレン 軸／ABS樹脂

・重量 ： (約)175g

・原産国： 日本





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■ライクイット株式会社

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド、ライクイット。ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。

ライクイットの強みは、使う人や使う時のことを考えて、長く快適に使えるものづくりを徹底すること。そうすることで、使い捨てにならない、サスティナブルな商品の開発を実現しています。

2030年のSDGs達成に向けて、「プラスチックゴミの削減」や「環境に優しい素材の開発・研究」などに取り組み、環境保全の社会的課題に貢献しています。





【会社概要】

会社名 ： ライクイット株式会社

設立 ： 1986年12月

代表取締役社長 ： 吉川 和希

事業内容 ： 株式会社吉川国工業所のプロダクツ事業における製品の

「販売」及び企画

本社 ： 〒639-0271 奈良県葛城市加守814-1

東京オフィス ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-6

恒倉ビル4F

オフィシャルサイト： https://likestore.like-it.jp/