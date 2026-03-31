交通事故の被害者をサポートするアトム法律グループ（本社：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、独自のアンケート調査に基づき、交通事故に関する実態調査を行いました。





調査の結果、「最も信頼できる相談先」として75%が「弁護士」を挙げた一方で、実際に事故後に弁護士へ相談した割合は14%に留まりました。これは、多くの方が専門家への相談という選択肢を認識しつつも、実際の行動には移していない現状を示しています。

一方で、弁護士に依頼して最も良かった点として、37%が「慰謝料が増額された」、28%が「精神的に安心できた」と回答しており、専門家の介入による結果も確認されました。

調査概要

・調査対象： 全国の交通事故経験者・未経験者

・調査方法： 岡野タケシ弁護士YouTubeコミュニティ投稿アンケート

・調査期間： 2026年3月9日～3月19日（期間中、不定期に実施）

・有効回答数： のべ17,348件

調査結果まとめ

・「最も信頼できる相談先」として75%が「弁護士」と回答。

・実際の事故後に弁護士に相談した割合は14%に留まる。

・事故直後の最初の相談相手は「家族・友人（51%）」「保険会社（38%）」が多数。

・情報収集の手段は「インターネット検索（69%）」が約7割を占める。

調査結果詳細

1. 交通事故後、弁護士に相談しましたか？（回答数：1,983）

・はい：14%

・いいえ：72%

・検討したが相談しなかった：6%

・よく覚えていない：8%





■弁護士への相談率は14%に留まる

事故後に弁護士へ相談した人は全体の14%にとどまりました。

「いいえ（72%）」と「検討したが相談しなかった（6%）」を合わせると、約8割の方が事故後に弁護士へ相談するという選択をしていないことがデータに表れています。





2. 弁護士に相談したタイミングはいつでしたか？（回答数：2,690）

・事故直後：15%

・保険会社との交渉に入る前：9%

・保険交渉が難航してから：8%

・相談していない：68%





■弁護士に相談した層の中では「事故直後」が最多

弁護士に相談した方に限ると、「事故直後」が最も多い回答でした。

次いで「保険会社との交渉に入る前（9%）」、「保険交渉が難航してから（8%）」と続いています。





3. 弁護士への相談はどの手段で行いましたか？（回答数：1,036）

・電話：47%

・メール：11%

・オンライン相談（Zoom等）：8%

・対面：34%





■「電話」と「対面」が合わせて8割超

相談手段としては「電話（47%）」と「対面（34%）」を合わせると81%に達しました。

「オンライン相談（8%）」や「メール（11%）」といったオンライン・テキストベースの手段よりも、直接話す手段が多く選ばれている結果となっています。





4. 弁護士に依頼して最も良かったと思う点は？（回答数：1,372）

・慰謝料が増額された：37%

・精神的に安心できた：28%

・手続きがスムーズになった：13%

・特に良かった点はない：22%





■「慰謝料増額」と「精神的な安心」が上位

弁護士に依頼して最も良かった点として「慰謝料が増額された（37%）」という回答がトップとなりました。

それに次いで「精神的に安心できた（28%）」を挙げる回答が約3割を占めており、経済的側面と心理的側面が上位に並んでいます。





5. 事故後に最初に相談した相手は？（回答数：3,954）

・家族・友人：51%

・保険会社：38%

・弁護士：6%

・医療機関：5%





■最初から弁護士へ相談する割合は6%

事故直後の相談相手は、「家族・友人（51%）」が半数以上を占めました。

次いで「保険会社（38%）」となっており、最初から「弁護士（6%）」に相談する人は全体の1割未満にとどまっています。





6. 交通事故に関して、最も信頼できる相談先はどこだと思いますか？（回答数：4,076）

・弁護士：75%

・保険会社：13%

・警察：7%

・家族・知人：5%





■「信頼度」と「実際の行動」のギャップ

Q5の「最初に相談した相手」とは異なり、75%の人が「弁護士」を最も信頼できる相談先として挙げています。これは、弁護士Youtubeチャンネルでのアンケートという点を踏まえても高い数字と言えます。

「信頼できる相談先」として弁護士が圧倒的多数を占める一方で、実際の初動対応（Q5）や相談の有無（Q1）の数値との間には明確なギャップが見られます。





7. 交通事故に関する情報を主にどこで集めましたか？（回答数：2,237）

・インターネット検索：69%

・SNS：23%

・弁護士や専門家のサイト：5%

・保険会社の資料・パンフレット：3%





■情報収集の手段は「検索」と「SNS」が主体

情報の集め方は「インターネット検索（69%）」が約7割を占めました。

次いで「SNS（23%）」となっており、9割以上がオンライン上で幅広く情報を検索していることが分かります。一方で、「弁護士や専門家のサイト」を直接情報源とした割合は5%にとどまりました。

アンケート調査から見えたこと

今回のアンケート調査から、多くの方が「弁護士が最も信頼できる」と回答したものの、実際に相談している割合は低く、事故被害者と弁護士の距離が存在していることが分かりました。これらの結果から、多くの方がすぐ専門家に相談するのではなく、まずはインターネット検索を頼りにご自身で情報を集めようとしている傾向が推察されます。





しかし、実際に当グループが注力する交通事故の分野において、ネット情報だけでは解決できないケースがほとんどです。私たちは、被害者の方が情報を探し始める段階から正確な知識を届け、相談への一歩を後押しする窓口づくりに取り組んでまいります。





私たちはこれからも、今回の調査から得られたリアルなデータをもとに、サポート体制のさらなる向上に努めてまいります。最先端のテクノロジーを駆使しながらも、最後は人が徹底して寄り添う体制を強化し、より価値の高いリーガルサービスを提供していきます。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。





全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/





地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。





高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。





法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年3月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計277万人を突破。





【オフィシャルサイト】

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岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo





【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro





『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0