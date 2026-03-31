トランクルームに関する企画、開発、運営、管理業を行う株式会社ストレージ王(本社：千葉県市川市、代表取締役：荒川 滋郎、証券コード：2997、以下「ストレージ王」)は2026年3月17日に開催された株式会社船井総合研究所主催のセミナー「年間利回り10％～15％で高収益 トランクルーム事業」において、当社代表の荒川滋郎および取締役常務執行役員の佐藤芳紀が登壇したことをお知らせいたします。





本セミナーは、新たな不動産事業の柱を模索する企業・投資家を対象に開催され、トランクルーム事業の市場性や収益モデル、立ち上げ・運営のポイントについて解説が行われました。





登壇の様子1





■登壇内容

当社からは、以下のテーマで講演を実施しました。





(1)トランクルーム事業の市場とビジネスモデル

荒川は、トランクルーム市場の成長背景について、海外市場との比較を交えて解説しました。米国ではセルフストレージが成熟した巨大市場となっている一方、日本は市場浸透率が低く、今後成長が見込まれる未開拓市場であることを説明しました。





また、当社の事業概要として、トランクルームの企画・開発・運営を一貫して行うビジネスモデルや、低解約率による安定的なストック型収益の特徴について紹介しました。





(2)事業立ち上げと高収益化のポイント

佐藤は、トランクルーム事業における収益性を高めるための事業構造や、出店判断における立地・視認性・賃料・競合の分析や、遊休地活用の具体的手法、投資家向けの商品設計など、実務に基づいた事業立ち上げのポイントについて説明しました。









■当日の様子

当日は多くの参加者が来場し、講演中および講演後にはトランクルーム事業の立ち上げや収益性に関する具体的な質問が多数寄せられました。会場では活発な意見交換が行われるなど、関心の高さがうかがえる盛況なセミナーとなりました。





登壇の様子2





■トランクルーム事業の特徴

当社が紹介したトランクルーム事業は、以下の特長を有しています。





・年間利回り10～15％を見込める高収益モデル

・稼働率が落ちにくい安定したストック型ビジネス

・賃料下落リスクが低く資産価値が維持されやすい

・少人数での運営が可能な効率的な事業構造









■今後の展望

当社は、全国200拠点以上の開発・運営実績をもとに、今後もトランクルーム事業の普及と市場拡大に貢献してまいります。

また、不動産業界における新たな収益基盤として、本事業の導入支援およびパートナー連携を強化していく方針です。





【セミナー概要】

セミナー名： 年間利回り10％～15％で高収益 トランクルーム事業

主催 ： 株式会社船井総合研究所

開催日 ： 2026年3月17日

会場 ： 船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO









■登壇者概要

・株式会社ストレージ王

代表取締役社長

荒川 滋郎(あらかわ じろう)





新日本製鐵株式会社、株式会社パルコ、寺田倉庫株式会社、当社設立時の親会社である株式会社デベロップを経て、現ストレージ王の代表取締役社長に就任。

2022年4月に東京証券取引所にてグロース市場にて上場を達成(証券コード2997)

現任





登壇者：荒川





・株式会社ストレージ王

取締役 常務執行役員 開発部長兼経営企画室長

佐藤 芳紀(さとう よしのり)





10年以上不動産業界に携わり財務面や銀行融資なども含めて様々な知見を有し投資家や法人に対しトランクルームの売買や、私募ファンドのアレンジャーなどの経験がありトランクルームだけではなく、太陽光発電所やホテル案件など多種多様なアセットタイプに精通





登壇者：佐藤





■株式会社ストレージ王について

当社は、「顧客資産の持続的な価値向上を通じて、人々の暮らしや社会の未来を共創する」を経営理念に掲げ、セルフストレージ方式のトランクルームの企画、開発、運営、管理を行う事業を展開しております。現在東京・岡山を中心に223店舗、約13,000室以上のトランクルームの運営をしております。





日本のトランクルームの世帯普及率は1％未満と言われており、約10％のアメリカを始めトランクルームが普及している国々に比べ低く留まっております。





なかなかなじみの無いサービスではありますが、一度ご利用されたお客様からは「部屋の中がスッキリ片付いて快適」「季節ごとに家財を入れ替えることで荷物の整理が出来た」などのご好評の声を頂きます。





季節ごとの家電や衣類の入れ替え、大切な趣味のコレクションの保管、お子様の思い出の品物など家の中に置くと場所を取るけれど捨てられないものの保管、家族が増えた際の自宅の広さの調整弁と、防災備品の格納場所など、様々な動機でトランクルームを新たに利用されるお客様がいらっしゃいます。





トランクルームを活用することでお客様のご自宅やオフィスがより快適な場所となる、お客様のより快適な環境構築のためのサブスクリプションサービスとして清潔で安全なトランクルームを提供する、それが今後ますます社会的ニーズの高まるトランクルーム事業者としての当社の使命と考えております。









■会社概要

商号 ： 株式会社ストレージ王(証券コード：2997)

代表者 ： 代表取締役 荒川 滋郎

所在地 ： 〒272-0033 千葉県市川市市川南一丁目9-23 4F

設立 ： 2008年5月

事業内容 ： トランクルームに関する企画、開発、運営、管理

プロパティマネジメント業

上記に付帯関連する一切の事業

資本金 ： 261,888千円

サービスサイト : https://www.storageoh.jp/

コーポレートサイト： https://www.storageoh.co.jp/

いつここ ： https://itsucoco.com/