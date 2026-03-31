株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、シャリ感のある麻と肌あたりがやわらかな綿を使用し、さっぱりとした爽快な洗い心地の『綿麻ボディウォッシュタオル』を、2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『綿麻ボディウォッシュタオル』は、綿のやわらかさと麻独特のシャリ感が肌に心地よい刺激を与え、さっぱりとした爽快な洗い上がりへ導きます。毛羽の少なさとへたりにくさが特長のMVS糸を使用しているため、耐久性に優れています。発散性に優れた麻素材とMVS糸の相乗効果で、水切れが良く、乾きやすいため清潔感もあり快適にご使用いただけます。少し硬めの感触が好きな方におすすめです。





綿麻ボディウォッシュタオル 880円(税込)









≪商品概要≫

商品名 ： 綿麻ボディウォッシュタオル

素材 ： 綿70％、麻30％

サイズ ： 幅約28cm、長さ約105cm

カラー ： ラベンダー(紫)

生産国 ： 日本製(今治)

価格 ： 880円(税込)





＜商品特長＞

◎綿のやわらかさと麻独特のシャリ感が肌に心地よい刺激を与え、さっぱりとした爽快な洗い心地のボディウォッシュタオルです。

◎定番の「ボディウォッシュタオル」と比べてハリがあり、少し硬めの感触が好きな方におすすめです。

◎毛羽の少なさと、へたりにくさが特長のMVS糸を使用しているため、耐久性に優れています。

◎発散性に優れた麻素材とMVS糸の相乗効果で、水切れが良く、乾きやすいため清潔に使えます。





＜MVS糸とは＞MVS糸は、繊維の先端が糸の中心に巻き込まれる構造のため、物理的に毛羽が非常に少なく、普通の糸より吸水性と速乾性に優れています。洗濯を繰り返しても毛玉ができにくく、繊維が痩せにくいため、耐久性もあります。





＜使用方法＞お湯を含ませたタオルに石けんやボディシャンプーを適量につけ、良く泡立ててからやさしくなでるように体を洗ってください。





【使用上の注意】

※使用中、赤味・かゆみ・刺激などの異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚専門医等にご相談されることをおすすめします。そのまま使い続けると症状が悪化することがあります。※ご使用後は充分にすすいで水気を良くきってから、風通しのよい所で陰干してください。※漂白剤のご使用はお避けください。※使用しているうちに多少収縮することがあります。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※この製品は体洗浄用タオルです。それ以外の目的には使用しないでください。※肌を傷めないよう、同一箇所に長時間使用しないでください。





※なくなり次第、終了となります。









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