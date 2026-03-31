CODE BLUE実行委員会は、サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2026』(トレーニング：11月13日～15日、カンファレンス：11月17日～18日 於：新宿区・高田馬場)の講演者募集(CFP)を開始しました。募集の締切は7月31日(金)です。また、コンテスト・ワークショップの開催を希望する団体や企業の募集も開始します。





CODE BLUE 2026





■講演者募集

CODE BLUEでは、これまで講演者募集(CFP：Call For Presentations)を通じて、世界の第一線で活躍する専門家の最先端の研究成果を提供してきました。カバーする専門分野は幅広く、セキュリティ業界をリードするエンジニアをはじめ、サイバー空間の問題を専門とする法学・政治学研究者、組織化するサイバー犯罪者集団に対抗する法執行機関の関係者、国家の外交政策に携わるキーパーソンなど多岐にわたります。

CODE BLUE 2026においても、例年と同様に講演者を募集します。講演が採択された方には、謝礼金や日本への渡航費などもご用意しています。また、若年層の研究開発を促進する目的で、ユーストラック(U25)枠を設けており、優秀な発表者には研究開発奨励金を授与します。下記リンクよりご応募ください。





日本語： https://codeblue.jp/cfp/presentations/

英語 ： https://codeblue.jp/en/cfp/presentations/

締切 ： 7月31日(金)23：59(JST/UTC+9)





＜過去の講演者の例＞

● ジェフ・モス氏

BlackHat 創設者/DEF CON主催者、米国のハッカーシーンを牽引

● ジョージ・ホッツ氏

iPhone・PlayStation3などのジェイルブレイクで有名なハッカー

● オレンジ・ツァイ氏

台湾のセキュリティ研究者、世界的なCTFプレイヤーであり、重大な脆弱性を数々発見

● 坂 明氏

デジタル庁CISO、公益財団法人公共政策調査会(CPP)専務理事、日本サイバー犯罪対策センター(JC3)理事などを歴任

● 登 大遊氏

大学在学中にSoftEther VPNを開発・起業。2020年、新型コロナ禍対策としてNTT東日本とIPAが共同で提供する「シン・テレワークシステム」の中心的開発者

● オードリー・タン氏

元台湾デジタル担当大臣、ソフト開発者コミュニティの力を行政に生かすなど、政府とコミュニティのパイプ役的な存在

● デビッド・A・ダリンプル氏

英国高等研究庁で「Safeguarded AI」の開発を主導する、AIセキュリティ研究の第一人者

● デイビッド・ブラムリー氏

Mayhem(旧称：ForAllSecure)CEO、Bugcrowd チーフ AI・サイエンス・オフィサー、カーネギーメロン大学教授を務めるアプリケーションセキュリティの第一人者





CODE BLUE 2025：デイビッド・ブラムリー氏による基調講演の様子





■コンテスト・ワークショップ実施団体の募集

CODE BLUEでは、カンファレンスの期間中、会場内にてコンテスト・ワークショップの開催を希望する組織や団体を募集します。過去には、インシデント対応を中心としたブルーチーム演習をはじめ、CTFチャレンジ、自動車や医療機器などをテーマとしたワークショップ、ツールやアイデアを共有するアイデアソンなどが行われました。今年のCODE BLUEを一緒に盛り上げていただけるような企画をぜひお待ちしています。下記リンクよりご応募ください。





日本語： https://codeblue.jp/cfp/contests-workshops/

英語 ： https://codeblue.jp/en/cfp/contests-workshops/

締切 ： 6月30日(火)23：59(JST/UTC+9)





＜2025年のコンテスト・ワークショップ一覧＞

https://archive.codeblue.jp/2025/program/contests-workshops/





CODE BLUE 2025 コンテスト・ワークショップの様子





■「CODE BLUE」について

『CODE BLUE』は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催を続けています。





今回で14回目の開催となるCODE BLUE 2026は、昨年と同じベルサール高田馬場にて11月17日(火)～18日(水)にカンファレンスが開催されます。その他、ワークショップやコンテスト、スポンサー企業によるブース出展、ネットワーキングパーティなども予定されています。今年も対面形式での開催となり、オンライン配信は行いません※。また、本カンファレンスに先立ち、11月13日(金)～15日(日)の3日間、ベルサール新宿グランドにてトレーニングを開催します。





※カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演は、参加者限定のアーカイブ動画を経た後、一般に公開されます。









■CODE BLUE 2026 開催概要

【トレーニング】

日時： 2026年11月13日(金)～11月15日(日)

会場： ベルサール新宿グランド

(住友不動産新宿グランドタワー5F)

※トレーニング料金などの詳細は決まり次第、公式サイトのTrainingsページにて公開します

(日本語) https://codeblue.jp/program/trainings/

(英語) https://codeblue.jp/en/program/trainings/





【カンファレンス】

日時 ： 2026年11月17日(火)～11月18日(水)

会場 ： ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

言語 ： 日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式 ： 対面形式開催

参加費：

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

早期割引 78,000円(税込)： ～5月31日(日)

通常 98,000円(税込)： 6月1日(月)～11月10日(火)

当日 128,000円(税込)： 11月17日(火)～11月18日(水)当日会場にて





2. ビジターチケット

(入場エリアの制限や、ネットワーキングパーティへの参加不可などの制約あり)

早期割引 18,000円(税込)： ～5月31日(日)

通常 28,000円(税込)： 6月1日(月)～11月10日(火)

当日 32,000円(税込)： 11月17日(火)～11月18日(水)当日会場にて





事前参加登録：

公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

(日本語) https://codeblue.jp/registration/

(英語) https://codeblue.jp/en/registration/

(プレス向け) https://codeblue.jp/press-registration/





Webサイト： https://codeblue.jp/

SNS ：［X(旧：Twitter)］ https://x.com/codeblue_jp

［Facebook］ https://facebook.com/codeblue.jp

［LinkedIn］ https://www.linkedin.com/company/codeblue-jp





主催： CODE BLUE実行委員会

運営： CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)









■スポンサーシップ募集

CODE BLUE 2026では協賛いただける企業を募集しております。協賛企業向け資料をご送付しますので、お気軽にお問合せください。





【CODE BLUE スポンサー問合せフォーム】

https://forms.gle/e1QJ6WTjBLVf9ycg8