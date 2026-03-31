『ピッコロ de 成人式 ～こはる、正太郎、ぴっかり⭐︎の入門20周年を祝う会～』が2026年9月1日 (火)になかのZERO 小ホール（東京都中野区中野2丁目9番7号）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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ピッコロ寄席は2012年7月22日に春風亭ぴっかり⭐︎さんの会からスタートし、14年にわたり272公演を開催している。その中で二ツ目時代に切磋琢磨した三人の芸歴20周年を記念して、ピッコロ寄席としては初の大きな会場を借りて開催する落語会です。

若手真打の中でもトップの人気と実力を誇る、立川小春志、春風亭柳枝、蝶花楼桃花の三人は2006年にそれぞれの師匠に入門し切磋琢磨しながら修業を続けて来ました。入門20年目の節目を芸人になって20年目の成人式に見立てて、三人の落語会を企画しました。日本橋の再開発で中野に移転してきた『PICCOLO² ピッコロ ピッコロ』の中野新店舗のオープン一周年となる9月に初めて外の大きな会場を借りてピッコロ寄席を開催します。

出演者プロフィール

立川小春志

本名：廣瀬麻美生年月日：1982年10月7日出身地：東京都港区出囃子：二人椀久紋：左三階松

芸歴2006年3月 立川談春に入門 前座名「こはる」2007年1月 初高座 朝日いつかは名人会「道灌」2012年6月 二ツ目昇進2023年5月 真打昇進談春門下の一番弟子【Instagram】@koharunokai【X(旧Twitter)】@koharunokai合同会社パラウッカ 業務執行社員令和7年5月13日設立本店所在地 東京都杉並区永福2-4-12 Ｓコーポ 203号

春風亭柳枝

本名 : 小杉学史生年月日：1981年8月23日出身地：東京都目黒区出囃子 : 都囃子紋 : 中蔭光琳蔦芸歴2004年 3月 明治学院大学文学部芸術学科卒業。2006年 4月 春風亭正朝に入門。2006年11月 「正太郎」として前座になる。2009年11月 二ツ目に昇進。2021年 3月 真打昇進。「九代目春風亭柳枝」を襲名。受賞2015年 第14回さがみはら若手落語家選手権優勝2015年 第26回北とぴあ若手落語家競演会大賞2016年 読売杯争奪激突！二ツ目バトル優勝2022年 国立花形演芸大賞銀賞2023年 国立花形演芸大賞金賞2024年 国立花形演芸大賞金賞出演2018年 NHK総合「今夜も生でさだまさし」出演2018年 NHKラジオ第1「すっぴん！」内「ひざウチふにオチ」担当2019年 文化放送「落語家が、何か面白いこと言ってるよ」パーソナリティ2020年 文化放送「くにまるジャパン極」出演2022年 NHK総合「今夜も生でさだまさし」出演2025年 NHK総合「桂文枝の演芸図鑑」出演2026年 TBS Podcast「ママとパパのかしこらぼ」パーソナリティ

蝶花楼桃花

本名：高橋 由佳（たかはし ゆか）誕生日：5月13日出身地：東京都出囃子：仙桃（せんとう）春風亭小朝作曲紋：光琳蔦

女流落語の歴史を変える？とも噂される、若手噺家のホープ。春風亭小朝に入門。春風亭ぽっぽとして前座修行を開始する。二ツ目・春風亭ぴっかり☆時代に「浅草芸能大賞」新人賞を受賞。「NHK新人落語大賞」では３度にわたって決勝に進出する。10日間連続独演会、全国ツアー、海外公演など若手としては異例づくしの落語活動を展開し、「笑点」若手大喜利・女流大喜利をはじめとするテレビ出演や、ラジオ番組のパーソナリティも多数。女優として明治座「ふるあめりかに袖はぬらさじ」（主演・大地真央）など舞台公演、沖縄国際映画祭出品作品「耳かきランデブー」（主演）など映画にも出演する。2022年3月、待望の真打昇進。これを機に高座名を「蝶花楼桃花（ちょうかろう・ももか）」と改め、七代目・蝶花楼馬楽の没後途絶えていた歴史ある亭号を復活させる。都内５軒の寄席で開かれた昇進披露興行、昇進からわずか４か月で抜擢の初主任興行（浅草演芸ホール）はいずれも大入り。 9月には女性として史上初めて「笑点」レギュラー大喜利に出演、話題を呼ぶ。23年3月、首都圏初、全出演者女性芸人の主任興行「桃組」(浅草演芸ホール)を成功させる。10月、鈴本演芸場での初主任興行を開催。24年7月、池袋演芸場にて31日間連続ネタおろし公演「桃花三十一夜」を開催。コメンテーターとして「news23」に出演、「Kyodo Weekly」にコラムを連載するなど活動は多岐にわたっている。上手い、可愛い、華がある～と、三拍子そろった「寄席のプリンセス」。一般社団法人落語協会／東宝芸能株式会社所属

公演概要

『ピッコロ de 成人式 ～こはる、正太郎、ぴっかり⭐︎の入門20周年を祝う会～』公演日時：2026年9月1日 (火) 18:30開場／19:00開演会場：なかのZERO 小ホール（東京都中野区中野2丁目9番7号）■出演者立川小春志、春風亭柳枝、蝶花楼桃花■チケット料金整理番号付き自由席：3,800円（税込）

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