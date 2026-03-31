日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ちびまる子ちゃん』が起用された「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品として、俳優の白石麻衣さんがプレミアムなみぎわさん役として出演し、オリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱するミュージックビデオを、３月31日（火）10時よりYouTubeサントリー公式チャンネルで公開します。

（「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」ミュージックビデオより）

■ミュージックビデオについて

「ザ・プレミアム・モルツ」は今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、中味・パッケージを一新。パッケージのベースカラーも金から紺へ大きく生まれ変わりました。そこで今回、「金（キン）から紺（コン）へ」「缶（カン）が紺（コン）へ」という一新したポイントをキャッチーにお伝えするオリジナル楽曲の「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱するミュージックビデオを制作。

ピンクを基調としたかわいらしいセットで、プレミアムなみぎわさんに扮した白石さんのチャーミングなキャラクターと歌声が楽しめるミュージックビデオをぜひご視聴ください。

◇プレミアムなみぎわさんのキャラクター設定

あれから月日は流れ…。アイドルとしてメジャーデビューした、みぎわ花子。夢を叶え、順風満帆な彼女だったが、心の中には今もずっと花輪クンがいた。MVの舞台は、新しくなったプレモルのCM撮影現場。楽屋からステージへ向かうなか口ずさむ、彼女のせつない想いが、キンコンカンコンという胸の高鳴りとなって鳴り響く。これは、生まれ変わったプレモルが、片思いする全ての人に贈る、美しく、せつない、恋するロマンティック・ミュージックビデオ。

■撮影エピソード

◇ピンクを基調としたセットでプレミアムなみぎわさんのキャラクターを描写

プレミアムなみぎわさんを演じる白石さんは、胸元の白いフリルが目を引くピンクのブラウスに水色のロングスカート、おさげの三つ編み、クリアフレームのメガネというスタイルで登場。子どもの頃のトレードマークだった色やアイテムをベースに、アイドルらしい華やかな要素を取り入れたファッションがよく似合っていて、スタッフ一同目を奪われていました。また、楽屋とCM撮影用のステージ、空想シーンのバルコニーの3つのセットもピンクを基調に、「ちびまる子ちゃん」の中で花輪クンに片想いし、誰よりも乙女心が強かったみぎわさんの心情をイメージして創作。白石さんは楽屋セットでピンクの手編みのマフラー、みぎわさんの愛犬アマリリスの人形を発見し、「LOVE HANAWA」と刺繍された箇所をメイキングカメラに掲げてアピールしていました。

◇白石さん自身、約6年ぶりのミュージックビデオ撮影にドキドキ

本格的なミュージックビデオを撮るのは、アイドルグループ・乃木坂46に所属していた時以来ということで、「久しぶりなので緊張しています」と不安を口にしていた白石さん。それでも、いざ本番のカメラが回り始めると、音源の歌唱と唇の動きを合わせるリップシンクなど、ミュージックビデオ独特の撮影にもすぐさま慣れて、アイドルになったプレミアムなみぎわさんのキャラクターをチャーミングに演じていました。さらに今回の撮影では、映像を2倍速で収録し、編集で通常のスピードに戻すという手法を採用しました。これにより、口元の動きは歌とぴったり合いながら、髪の毛やカーテン、桜の花びらなどの周囲の動きだけがスローモーションのように見える印象的な映像表現を実現しています。撮影時は、2倍速の音楽に合わせて白石さんも早口で歌唱しています。ここでも白石さんは過去の経験で培った表現力と集中力を発揮し、OKテイクを連発していました。

◇チャーミングな笑顔とキレキレのダンスで現場を魅了

「KIN(金)→KON(紺)」の文字が浮かぶCM撮影用のステージに立った白石さんが、右手に金と紺のリバーシブルのグローブを着用し、左手に金と紺のリバーシブルの「ザ・プレミアム・モルツ」の缶を持ってダンスを踊るシーン。楽曲で最も盛り上がる「キンコン カンコン プレモル～♪」というサビを歌いながら、左右のアイテムを使って「金から紺へ」「缶が紺へ」というメッセージを強調する振付がとてもチャーミングでした。現場でもダンスを踊り終えた瞬間、大きな拍手が沸き起こり、白石さんも思わず「あははは」「皆さんやさしい」と照れ笑い。その後、監督のリクエストで、最後にウィンクをするバージョンや、お口を「ぷ」の形にするバリエーションにも挑戦することとなり、ここでもカットの度に「かわいい～」という声が、現場のあちこちから聞こえてきました。

■ミュージックビデオ概要

タイトル：「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」

出演：白石麻衣

公開先： YouTubeサントリー公式チャンネル

動画URL： https://www.youtube.com/watch?v=f8IGLotjZdk

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ http://suntory.jp/PREMIUM/

■その他の施策について

＜プレミアムなみぎわさんの公式 "裏"SNSアカウントも公開…？！＞

3月30日（月）18時より、大人になったプレミアムなみぎわさんの裏Xアカウントが公開。プレミアムなみぎわさんの本音、独り言、花輪クンへの想いがすでに100投稿以上蓄積されていることが発覚！ここでしか見られないプレミアムな"本音"裏アカ投稿をお見逃しなく

アカウント公開日 ： 2026年3月30日（月）18時予定

プレミアムなみぎわさん公式裏Xアカウントhttps://x.com/amaryllis_0711

＜屋外広告（OOH）掲出＞

アイドルになったプレミアムなみぎわさんのメジャーデビューおよびミュージックビデオ公開を伝える屋外広告を掲出します。

掲出場所 ：東京都内某所

掲出期間 ： 2026年3月末頃予定

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

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【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

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