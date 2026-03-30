■開催背景 ── MOU締結から始まる、本格的な日印ビジネス協働へ

JIWFは2025年11月、インド・バンガロールにてFKCCIとMOUを締結しました。 バンガロールは「インドのシリコンバレー」として世界的に知られるITの一大拠点であり、カルナータカ州はインドのテクノロジー産業を牽引する存在です。日本とインドが長年育んできた文化的叡智と友情の歴史を打ち破り、AI・テクノロジーが急速に進化する現代において、倫理・人間の価値・持続可能性を踏まえてイノベーションを継続的に推進するビジネスパートナーシップの構築が求められています。今回のFKCCI初来日と今回のミーティングの開催はその本格的な始まりとなります。

■イベント概要

名称：日印 e-イノベーションビジネスミーティング日時：2026年4月6日（月）14:00 ～16 : 30 （開始 13:30 ） 会場：清澄庭園 大正記念会館（東京都江東区） アクセス：都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 A3出口 徒歩3分 参加費：一般 1,000円 ／ 企業3,000円（企業紹介付き）／大学生・若手起業家無料 主催：一般社団法人日印女子フォーラム（JIWF） 後援：ユニバーサルフォーラム 協力：日印e-イノベーションビジネス推進チーム 申込・問合せ：jiwfsdgs2018@gmail.com 担当：大場

■プログラム詳細

14 :00 開会挨拶 主催者（JIWF）・FKCCI代表による日印双方からの開会宣言14 :15 メッセージ 「日本に求めるパートナーシップ事業とは」／「AI時代における日印協取り組むプロジェクトについて」14 :35 参加者プレゼンテーション ※取材推奨 日印アグリカルチャープロジェクト／倫理知のイノベーション教育／生命科学者と脳若返り事業／日本の和フードをインドへ／日本の緑のシルクによる美の架け橋／花ブライダル事業／日本アニメの展開／大学生・若手起業家によるイノベーションより15:30 日印 ビジネス・イノベーション対話 日印企業・研究者・参加者による意見交換／ネットワーキング交流16 :00 今後の取り組み・事業紹介16:30 閉会

■主催団体について

一般社団法人日印女子フォーラム（JIWF）日本とインドの女性リーダー・研究者・起業家をつなぐ国際交流団体。SDGs・イノベーション・文化交流を活動の三本柱として、2025年11月にインド・カルナータカ州政府商工会議所FKCCIとMOUを締結。持続可能な日印ビジネス協働の実現に向けて精力的に活動を展開中。