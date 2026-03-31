一般財団法人民主音楽協会（MIN-ON）は、ブラス大国アメリカから金管界のパイオニア「セラフ・ブラス」を招聘し、2026年6月および7月に待望の初来日公演を開催いたします。全米屈指の女性奏者たちが贈る、華麗なる金管五重奏の響きにご期待ください。

■ 各国音楽誌が絶賛する「驚異的な高水準」の演奏

アメリカのトップクラス女性金管奏者たちが集結。その演奏は「美しいサウンド」（アメリカン・レコード・ガイド）、「素晴らしい演奏」（グラモフォン）、「驚くほど高い演奏レベル」（Textura）と各音楽誌から絶賛され、聴く者の心に直接響きます。

■ 高貴で情熱的な音楽表現とバラエティー豊かなプログラム

「セラフ（天使）」の名にふさわしく、その演奏は金管楽器らしい輝かしくも力強い音色と澄みわたるハーモニーが共存しています。プッチーニやリストといった古典の名曲から、ガーシュイン、ブロードウェイ・ミュージカル、そして現代作曲家の新作まで、多彩なレパートリーを通じて金管の新しい魅力を発見できます。

■ 多様性を推進する社会的なメッセージ性

コンサートを通じ、女性奏者の才能を再発見するだけでなく、世界ではまだ知られていない優れた作曲家の作品に光を当てることを使命として活動しています。

公 演 概 要

【公演名称】 セラフ・ブラス 【主 催】 一般財団法人民主音楽協会(MIN-ON)【後 援】 アメリカ大使館【協 力】 株式会社ヤマハミュージックジャパン【日 程】 2026年6月9日（火）～ 7月1日（水）【公演回数】 全国16都市（16会場）【料 金】 \6,500ほか

プロフィル

セラフ・ブラス（Seraph Brass）

結成12周年（第12シーズン）を迎える、トランペット奏者のメアリー・エリザベス・ボウデンによって創設された金管五重奏団。「ヤマハ・パフォーミング・グループ」に認定され、「アメリカン・プライズ（室内楽部門）」を受賞。南米、アジア、ヨーロッパ、そしてアメリカ40州など世界中でツアーを行っている。レパートリーは古典的な名曲から新作まで多岐にわたり、特に新しい作品の委嘱・初演に情熱を注いでいる。メンバーは大学等で教壇に立つ他、教育活動にも尽力している。

公演スケジュール

2026年2月現在※諸般の事情により、日程・会場等が変更になる場合がございます。特設サイト：https://www.min-on.or.jp/special/2026/seraph/

https://www.min-on.or.jp/special/2026/seraph/