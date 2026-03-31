リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表 福嶋直）が運営する『The BREAKFAST HOTEL（BFH）』は、朝食を軸にした宿泊体験を提供する“朝食にこだわりぬいたホテル”です。この度、『BFH MARCHE石垣島』にて、スーパーフルーツ「サジー」を使用した新メニュー「サジーボウル」を、2026年4月1日（水）より提供開始いたします。トッピングは10種類以上、組み合わせは100通り以上。その日の気分や好みに合わせて自由に楽しめる、朝にうれしい新メニューです。

注目ポイント

①『BFH MARCHE石垣島』で「サジーボウル」を4月より提供開始

② 300種類以上の栄養素を含むとされる（※）スーパーフルーツ「サジー」を使用

③ 10種類以上のトッピングで、100通り以上のカスタムが可能

（※ 出典：日本サジー協会）

BFHオリジナルの「サジーボウル」は、スーパーフルーツ「サジー」をベースに、ヨーグルトや天然はちみつ、バナナやマンゴーのピューレを独自のバランスで組み合わせたオリジナルメニューです。サジーに含まれるビタミンやミネラルなどの栄養素を取り入れながら、フルーツの自然な甘みと酸味を楽しめる一品に仕上げています。トッピングには、スーパーフードを中心に10種類以上を用意。ココナッツパウダーやナッツ、ドライフルーツなどを自由に組み合わせることで、自分好みの一杯をお楽しみいただけます。朝食としてしっかり味わいたい日にはもちろん、軽めに済ませたい朝や、気分をリフレッシュしたい朝にもおすすめです。

100通り以上の組み合わせで自由に選べるトッピング

パイナップル／マンゴー／ブルーベリー ／ドライバナナ／ミックスナッツ／はちみつ／ココナッツパウダー／クコの実／かぼちゃの種／バジルシード／フルーツグラノーラ／チョコシリアル／シリアル

『BFH MARCHE石垣島』について

『BFH MARCHE石垣島』は、「じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（朝食部門）」において、沖縄2位・石垣島エリア1位を受賞した、朝食に強みを持つホテルです。30年以上の経験を持つヨーロッパ出身のシェフが手がける、石垣島の食材を活かした欧州料理を提供しています。石垣牛の赤ワイン煮や、近海で獲れた鮮魚のカルパッチョなど、こだわりのメニューをビュッフェ形式で提供しており、野菜は地元農家から、魚は公設市場から仕入れるなど、地産地消にも取り組んでいます。

https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijimahttps://www.google.co.jp/maps/place/The+BREAKFAST+HOTEL+MARCHE%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B3%B6