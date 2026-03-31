「おもしろTシャツの俺流総本家」（株式会社太陽）は、2026年4月1日より、国内最高峰の自動車レースシリーズ「SUPER GT」GT300クラスに参戦するレーシングチーム【GAINER】の公式ロゴグッズを新発売いたします。全商品で名入れ対応が可能な点を特徴とし、レース観戦やチームウェアとしても活用できるシリーズとして展開。レースシーズンの開幕に合わせ、応援需要の高まりに対応したラインナップを提供いたします。

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/18.html

本商品は、レーシングチーム【GAINER】の公式ロゴを使用したアパレルおよび雑貨シリーズです。レース観戦時の応援はもちろん、普段使いでも着用しやすいデザインに仕上げており、サーキットから日常まで幅広いシーンで活躍します。ラインナップは、コーチジャケットをはじめとしたアパレルを中心に、ブランケットやマグカップなどの雑貨まで幅広く展開。すべての商品で名入れ対応が可能となっており、自分だけのオリジナルアイテムとしてお楽しみいただけます。チーム名や番号、名前などを自由にカスタマイズできるため、応援グッズとしてだけでなく、記念品やチームウェアとしても活用いただけます。個人利用はもちろん、小規模チームや団体でのオリジナルウェアとしても導入しやすい仕様となっています。プリントには発色と耐久性に優れた技術を採用し、繰り返しの着用や洗濯にも強く、長く愛用できる仕上がりとなっています。

サービス概要

新商品：【GAINER】の公式ロゴシリーズ ナイロンコーチジャケット／ダンボールニットパーカー／Tシャツ／ブランケット／マグカップ発売日：2026年4月1日価格：税込1,800～11,000円の価格帯で展開商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/18.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

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