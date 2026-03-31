株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉 、以下「当社」）は、2026年2月11日、クアラルンプール市内にて開催された在マレーシア日本国大使館主催「天皇誕生日祝賀レセプション」に出展いたしました。本出展は、熊本県アジア事務所と連携のもと実施され、多民族国家であるマレーシアの特性に合わせ、当社が厳選した熊本県産品の市場適合性調査を行いました。

熊本県アジア事務所との連携と出展の狙い

当社は、熊本県の海外展開支援拠点である「熊本県アジア事務所（シンガポール）」と連携し、同事務所が持つ現地ネットワークや市場知見を活用しながら、マレーシア市場へのアプローチを強化しております。今回のレセプションでは、東南アジアにおけるハラル市場のハブであるマレーシアにおいて、「ハラル・フレンドリー」と「アルコール」の2チーム体制でブースを展開し、公的機関との連携による信頼を背景に、戦略的な商品ポートフォリオを提案いたしました。

当日の活動内容と現地での反応

会場では、在マレーシア日本国特命全権大使の四方敬之氏をはじめ、政府要人や各国アンバサダーに対し、当社の取り扱い商品を紹介いたしました。1. プレミアム・スピリッツ（ライスウイスキー等）への高い関心米を原料とした日本独自の「ライスウイスキー」に対し、具体的な購入方法に関する問い合わせが相次ぎました。特に贈答用やハイエンドな飲食店向けとしての需要が確認でき、希少性の高い日本産アルコールの強い市場性を再認識いたしました。2. ライフスタイルに寄り添う「ハラル・フレンドリー」商品・透明醤油： 「色が着かない」という技術的驚きに加え、ムスリム女性が日常的に着用する「トゥドゥン（ベール）」を汚さないという実用的な価値が現地で高く評価されました。・次世代健康食品（ハラル認証納豆等）：健康意識の高い層より、持ち運び可能なパッケージが「ジム後や移動中の軽食」として支持を集めました。

今後の展望

現在、会場で寄せられた「具体的な購入時期や価格」に関する高い関心に応えるべく、現地ディストリビューター複数社との最終協議を進めております。当社は商社として、輸入登録やハラル認証などの複雑な手続きを適切かつ迅速に遂行し、早期の安定供給体制の構築を目指してまいります。今後はマレーシアをハブと位置付け、本取り組みで確立したモデルをイスラム圏および東南アジア全域へと展開して参ります。

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form