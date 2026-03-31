株式会社創喜（所在地：奈良県北葛城郡広陵町／代表取締役：出張耕平）は、2026年4月1日より自社ブランド「SOUKI SOCKS」のリニューアルを実施いたします。これに先立ち、これまでの取り組みや反響についてご報告するとともに、新たなブランドコンセプトおよび今後の展開についてお知らせいたします。モノ余りの時代だからこそ、つくり手のワクワクから生まれるソックスが、履く人の愛着へとつながるよう、ローゲージソックスの可能性を追求してまいります。

■展示会「大日本市」での反響について

2026年2月に出展した合同展示会「大日本市」では、国内外のバイヤーやメディア関係者の方々にご来場いただき、ローゲージソックスに特化した靴下工場という独自性に対して多くの関心をいただきました。弊社の強みである、「糸の組み合わせによる表情の豊かさ」「ふっくらとした履き心地」「素材の良さを生かしたシンプルなデザイン」などの点に高い評価をいただき、新規取引や海外展開に向けた商談も進んでおります。

■新ブランドコンセプトの発表

今回のリニューアルにあわせ、「SOUKI SOCKS」は新たなブランドコンセプトを掲げます。“とってもふかふか、ちょっとワクワク”SOUKI SOCKSは、くつ下工場として100年の歴史を持つ私たちがいちばん好きな「ローゲージソックス」のブランドです。ふっくらと足を包んで、素材のよさを最大限に味わえて、組み合わせる糸の種類で、はき心地もいろいろ。その魅力にワクワクしながら、そのワクワクが多くの人に伝わるように。職人が今日も、一つひとつ丁寧に編みあげています。

■新商品ラインナップの拡充

リニューアルにあわせて、定番商品「PUFFY コットン」のニューカラー4色の発売および、「CHARICKS CRAFT コットンシルク和紙ミックス」を新発売いたします。

・「PUFFY コットン」

短い繊維を取り除くコーミング加工を施した、艶と強度のあるコーマ糸を使用したコットンリブソックス「PUFFY」に新色が追加。コーマ糸をたっぷりと使い、国内では希少となったローゲージのリブ編み機で、時間をかけてゆっくりと編み立てました。ゆっくり編まれたリブの編み地は空気を含み、ふっくらとした厚みとほどよい弾力が特長。締めつけ感が出にくく、足にやさしくなじみます。見た目はすっきりとしながらも、ローゲージならではの安心感のある履き心地で、日常使いしやすい一足です。※2026年4月1日発売

・「CHARICKS CRAFT コットンシルク和紙ミックス」

やわらかなコットン、しっとり上質な絹紡糸シルク、さらりとした和紙。異なる素材の良さを引き出し、軽やかで吸湿性が高く、なめらかな肌ざわりが心地良いソックスに仕上げました。程よいフィット感でやさしい履き心地です。SOUKIオリジナルマシーン「チャリックス」のレシピをもとに再構築しています。※2026年4月発売予定

また、季節や用途に応じた新たなラインナップの展開を順次進めています。・既存商品のリニューアルおよび新商品の展開・2027年の創業100周年に向けた限定ソックスの展開・SOUKIのファクトリーショップ「S.Labo」の5周年を記念した限定ソックスの発売など、ローゲージソックスの可能性を広げる商品開発に取り組んでいます。

■今後の展開

創業100年を迎える2027年に向け、SOUKI SOCKSは以下の展開を予定しています。・海外市場への販路拡大 ・国内外問わず高感度セレクトショップとの取り組み強化 ・奈良のものづくりを背景に、SOUKIのローゲージソックスを土産品として広く展開 ローゲージソックスの可能性を信じて、つくり手のワクワクとともに、その魅力を国内外へ届けてまいります。

■株式会社創喜について

株式会社 創喜は1927年に創業し、靴下の産地である奈良県広陵町で100年近く靴下を作り続けているソックスファクトリーです。「扱える職人がごくわずか」ともいわれる、珍しい国産のヴィンテージ靴下編機を大切に修理しながら使い続けています。中でも、編み目が大きくふっくらとしたローゲージの靴下づくりには定評があります。「日本一ワクワクする靴下工場」をビジョンに掲げ、丁寧に、こだわりをもって靴下をつくるとともに、靴下をたのしむさまざまな体験を⽣み出していきたいと考えています。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

こちらのプレスリリース・靴下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。商号：株式会社 創喜代表取締役社長：出張耕平広報担当：中川所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5設立：1927年事業内容：靴下・アームカバーを始めとしたニット製品の企画製造・販売TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00）FAX：0745-55-1502MAIL：info@souki-knit.jp