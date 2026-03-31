サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2026年3月31日、これまでの相談者数が500名を突破したことをお知らせいたします。当サービスでは、サブリース解約に関する相談を無料で承っており、サブリース契約を解除したいものの、実現できずにお困りの物件オーナーさまにご利用いただいています。無料相談後、サブリース契約の解除に向けてサポートしていくことも可能です。当社には、実際にサブリース契約の解除を実現してきたノウハウと実績があります。「サブリースを解約したい」「賃料が減額され、想定していた収益が出ていない」など、サブリース契約の解除に関してお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。公式サイト：https://hazuserukun.com公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

サブリース解約の「外せる君」とは

『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。「相談無料」「弁護士費用0円」「解約費用0円」の3つの特徴があります。

（1）相談無料『サブリース解約の「外せる君」』へのご相談は無料です。「解約を申し出たところ『できない』と断られてしまった」「所有しているサブリース物件は解約できるのだろうか」といった、さまざまなご相談が寄せられています。相談したからといって、強制的に解約手続きに移行するわけではありません。また、相談後にしつこい営業をすることもありませんので、安心してご活用ください。（2）弁護士費用0円サブリース解約に向けた交渉は当社が主体となって行いますが、場合によっては弁護士のサポートが必要になる場合もあります。弁護士を利用した場合でも費用は発生しません。（3）解約費用0円サブリース契約を解除する際には、家賃の3～6か月分の解約費用が発生するケースがあります。場合によっては、家賃の最大12か月分かかることもあり、物件オーナーさまの費用負担は多額となります。『サブリース解約の「外せる君」』をご利用いただいた場合、契約解除が成立しても解約費用は0円です。コストを抑えたうえでの解約が期待できます。※本サービスはサブリース解約を100％保証するものではありません。

サブリース解約の「外せる君」ご利用の流れ

（1）公式LINEを友だち登録するサブリース解約の「外せる君」の公式アカウントを友だち登録します。公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

（2）契約内容の確認LINEの友だち登録後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。LINEでやり取りできるため、ご都合のいいタイミングでご相談いただけます。（3）戦略立案・実行当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。ご提案した戦略にご納得いただけた場合は、当社が主体となって解約に向けた交渉を進めます。（4）サブリース解約交渉成立後、サブリース契約の解約手続きへ進みます。手続きが完了するまで、丁寧にサポートいたします。

サブリース解約の「外せる君」に関する、よくある質問

Q. 『サブリース解約の「外せる君」』では、なぜサブリース契約の解除をサポートできるのでしょうか。

サブリース業者は、借地借家法による保護を受けます。貸主であるオーナーからの解約申し入れや契約更新の拒否は、容易には認められないのが一般的です。しかし、当社には不動産会社のネットワークが豊富にあり、弁護士とも連携しています。そのため、サブリース解除に向けた明確な戦略を立て、解約までサポートできるのです。

Q. サブリース契約の解除・解約ができなかったパターンはありますか？

ご契約内容によって、解除・解約できなかったケースはあります。一方で「解約できない」と言われてしまった物件でも、解約できた例もあります。契約内容や状況によって異なるため、まずは一度、現状をご相談ください。■運営会社情報株式会社CilBFreak公式サイト：https://hazuserukun.com公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7