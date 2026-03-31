音響・映像・eスポーツ機材レンタルサービス「ゴリラレンタル」は、屋外でのライブ配信やロケ撮影、野外フェスなどの過酷な環境下でも安定した電力を供給できる大容量・高耐久ポータブル電源「Anker 535 (PowerHouse 512Wh)」を新たなレンタルラインナップとして追加いたしました。これからの暖かい季節に増えてくる「屋外での機材運用を伴うイベント」へのニーズに応え、初心者からプロまでが手軽に高度な環境を構築できるよう、最短翌日配送・都内営業所での即日受け取りも可能な体制でサポートいたします！・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)

ポータブル電源「Anker 535」

512Whの容量と最大500WのAC出力を備え、ノートPC、配信用ミキサー、照明機材、カメラのバッテリー充電などに十分な電力を供給します。・出力 : ACコンセント×4、USB-C×1、USB-A×3、シガーソケット×1を搭載・サイズ : 約29.2 x 18.8 x 25.1cm （ 幅 x 奥行 x 高さ )・重さ : 約7.6kg・レンタル価格： 3,960円 / 日（税込）・14日間レンタル価格：1,980円 / 日（税込）・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/Anker%20PowerHouse%20535

屋外現場の強い味方！

スマートフォンの進化や、Starlinkをはじめとする衛星・高速通信網の普及により「どこからでも高画質なライブ配信ができる時代」が到来しました。近年、人気インフルエンサーによるキャンプ場での焚き火配信、船上や防波堤からの釣り実況、野外音楽フェスでのサテライト中継など、アウトドアコンテンツの配信需要は爆発的に増加しています。しかし、ロケーションが自由になればなるほど、クリエイターや運営者を地味に悩ませる要素が電源の確保です。従来のガソリン式発電機は「駆動音が配信の音声に入る」「排気ガスが出るためテント内やオペ卓に置けない」「燃料の運搬が危険」といったデメリットがありますが、「Anker 535」のようなバッテリータイプの大容量電源であれば、音や環境の制約をコスパ良くクリアすることが可能となります。また、ゴリラレンタルの技術チームで実施したイベント事例では、ネットワーク機器/ビデオスイッチャー/配信用PC等の複数機材を「Anker PowerHouse 535」1台に接続し、真夏日の現場において約5時間以上の連続安定稼働を確認いたしました。この屋外稼働時間は、釣り配信の朝マズメから昼前までのフルタイム実況、音楽フェスにおける特定ステージの中継、または長時間のキャンプ配信など、発電機なしでも1つの屋外コンテンツを最初から最後まで完結させることも可能になってくる数値です。

イベントの完成度を引き上げる、おすすめ野外向けレンタル機材！

ポータブル電源「Anker 535」による屋外での電力確保に加えて、ゴリラレンタルでは屋外現場の課題を解決する機材を多数取り揃えています。特にポータブル電源と相性が良く、アウトドア配信やフェス運営等をワンランクアップさせることが可能な商品をご紹介します。

無線インカム「Hollyland Solidcom SE Pro-9S」

本製品1ユニットで最大9人まで同時通話が可能な完全ワイヤレスインターカムシステム。携帯電話の電波が届かない山奥のキャンプ場や、回線がパンクする野外フェス会場でも、最大約400mの距離(理論値)で遅延のないクリアな通信を維持します。「私たちの現場では、9台セットは多すぎるのでは？」と思われるかもしれませんが、多くのイベントではディレクター、カメラマン、進行スタッフ、そして演者…と、あっという間に6～7名がインカムを必要とします。これに加えて、「急なゲストやスタッフの飛び入り参加」や「不意のバッテリー切れ・機材トラブルに備えた予備機」等を考慮すると、9台のモデル(9S)をレンタルしておくことで、現場の人数が増えても余裕を持って対応でき、様々な連携リスクを回避できます。・重量 : 約170g/1台 (バッテリー込み)・レンタル価格： 10,010円 / 日（税込）・14日間レンタル価格：5,005円 / 日（税込）・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/Hollyland%20Solidcom%20SE%20Pro-9S

軽量モバイルモニター「cocopar ZB-14」

重量わずか約400g（本体のみ）という圧倒的な軽さと薄さを誇る14インチのフルHDモニターです。野外配信で起きがちなのが「太陽の反射でモニターが見えない」という現象ですが、本製品は非光沢IPSパネルを採用しているため、日中の屋外イベント現場でも高い視認性を確保できます。また、本商品は機材の中でも非常にリーズナブルな価格設定となっており、屋外イベントの機材手配にあたって「Anker 535」や「ATEM Miniシリーズ」などをレンタルする際、少し予算を足すだけで快適なマルチビュー環境やコメント確認用のディスプレイが手に入るため、セットでのレンタルがオススメです。・入出力 : Mini HDMI x 1 、USB Type-C x 2 、3.5mmオーディオ x 1 ・本体サイズ : 約400mm × 265mm × 65mm （幅 × 高さ × 奥行き）・レンタル価格： 880円 / 日（税込）・14日間レンタル価格：440円 / 日（税込）・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/cocopar-zb-14

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。【サービス概要】・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)