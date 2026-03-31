株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、岡山県美咲町の公立保育所4施設において、当社が展開している保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年4月1日から導入することをお知らせいたします。また、美咲町ではEMC Healthcare株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊達仁人）が展開するカメラ型午睡チェックシステム「ベビモニ」を同時に導入することが決定しました。本件は、テルウェル西日本株式会社の仲介により実現したものです。美咲町によると、今回の「コドモン」と「ベビモニ」の一括導入により、午睡時の安全管理体制の強化を図るとともに、保育施設における職員の業務省力化を推進するとのことです。

■美咲町における「コドモン」「ベビモニ」一括導入の背景と目的

美咲町の公立保育所では、既に別の保育支援システムを利用していたものの、電話などシステム外での出欠連絡が混在しており、情報の一元管理や集計業務の煩雑化が課題となっていました。また午睡時の安全管理を徹底するため、システムの活用を模索していました。

【導入の目的】

●出欠管理（情報集約・集計業務）のシステム一元化●子どもの午睡時の安全管理強化●午睡記録の自動システム連携による職員の業務省力化

■「コドモン」×「ベビモニ」の連携について

「ベビモニ」は、天井カメラとタブレットのみで利用可能なカメラ型午睡チェックシステムです。これまで保育士が目視で確認し手動で入力していた午睡チェック情報を、「ベビモニ」の天井カメラが自動取得します。取得された情報は保育ICTサービス「コドモン」に自動転記されるため、午睡時の安全管理体制の強化と、職員の事務負担軽減が同時に実現します。コドモン：案内ページhttps://www.codmon.com/service/napcheck/ベビモニ：案内ページhttps://www.babymoni.jp/codmon-alignment

■美咲町で導入する「コドモン」の主な機能

美咲町の公立保育所4施設では、午睡チェック連携のほか、「コドモン」の以下の機能を活用して職員の業務省力化と保護者の利便性向上を図ります。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

アプリからの保護者連絡や申請により、園はリアルタイムで遅刻や欠席などの状況を把握。朝の電話対応を削減します。

【2】お知らせ一斉配信

クラスや個人を指定して園からの情報を配信。保護者への情報伝達と共有をスムーズにします。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳をデジタル化。保護者はスマートフォンから入力でき、園側は写真などを添えた柔軟なフィードバックが可能になります。

【4】登降園管理

二次元コードなどによる登降園打刻で、出席簿作成や延長保育料計算の自動化を図ります。

【5】指導案・日誌作成

園独自の帳票（日誌・発達経過記録・週案・月案など）をデータ連携させ、一貫性のある指導案作成が可能になります。

【6】発育・健康記録

検温や排便、発達状態などを記録。園児の成長経過をデジタルで一元管理できます。

【株式会社コドモン 概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆事業内容：保育・教育・療育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/

【EMC Healthcare株式会社 概要】

◆社名：EMC Healthcare株式会社 ◆所在地：東京都千代田区神田駿河台1丁目7-10 ACN御茶ノ水ビル6F ◆代表者：代表取締役 伊達 仁人 ◆事業内容：カメラ型午睡チェックシステム「ベビモニ」の運営、介護・保育DXサービスの開発・販売、医療データ解析事業等サービスサイト：https://www.babymoni.jp/

【お問い合わせ】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738＜＜コドモンご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。