IFPAが乾癬に関する初のアフリカフォーラムを立ち上げ、見過ごされている疾患への緊急対策を呼びかけ





ナイロビでのイベントは5月7～9日に開催

ストックホルム, 2026年3月30日 /PRNewswire/ --IFPA(国際乾癬協会連盟) は、アフリカ大陸で最も認知度の低い慢性疾患の一つであるアフリカの乾癬に特化した初の地域サミットを開催します。



IFPA Forum Africa 2026は5月7日から9日までナイロビで開催されます。これはアフリカ大陸で最も認知度の低い慢性疾患のひとつである乾癬に特化した初の地域サミットとなります。提供：IFPA



主なハイライト

・アフリカで初となる乾癬に関するフォーラム5月7日から9日までナイロビに世界中の、そして現地の関係者が一堂に会します。

・膨大なアンメット・ニーズ350万人以上のアフリカ人が影響を受け、限られたケア、スティグマ、壊滅的な経済的影響を受けています。

・重点分野地域の研究、患者の代表、治療へのアクセスの改善が重点分野となります。

IFPA Forum Africa 2026 - Local Strength, United Actionは、2026年5月7日から9日までケニアのナイロビで開催され、アフリカ大陸全域で深刻な認知不足、診断不足が続くこの疾患に対処するために政策立案者、臨床医、研究者、患者団体が一堂に会します。

アフリカにおける乾癬の隠れた負担

乾癬と乾癬性関節炎は、治療法のない慢性の非感染性疾患であり、痛みや身体障害を引き起こし、糖尿病、肥満、心血管疾患、うつ病など、他の深刻なNCDと密接に関連しています。皮膚に現れる症状であるため、スティグマ（烙印）を押されることも多く、精神衛生に影響を及ぼし、経済的苦難をもたらすこともあります。しかし、アフリカ全土で、この病気は依然として認識不足、診断不足、治療不足の状態にあります。

人口約13億人のアフリカ大陸では、350万人以上が乾癬を患っていると推定されています。専門家は、限られた疫学データ、疾患に対する認識の低さ、深刻な専門医不足のため、乾癬の本当の負担はもっと大きいだろうと警告しています。東アフリカ、西アフリカ、中央アフリカ、南部アフリカの一部で報告されている有病率は0.06％と低く、これは診断不足が広がっていることを反映しています。

医療へのアクセスと経済効果

医療へのアクセスは極めて限られています。米国では100万人あたり36人、ドイツでは100万人あたり65人の皮膚科医がいるのに対し、アフリカでは100万人あたり1人の皮膚科医しかいないのが現状です。ほとんどの治療が自費診療であるため、乾癬の治療はしばしば手が届かず、罹患者とその家族にとって貧困への道となりかねません。

変化を推進するために、IFPAは、アフリカで乾癬に取り組むためのロードマップを作成するために、PsorAfricaのような患者団体と協力し、この世界初のフォーラムで地域および世界の関係者を招集しています。

IFPAのエグゼクティブ・ディレクターであるFrida Dungは次のように述べています。

「乾癬は公衆衛生上の課題です。この問題への対処はただの選択肢ではなく、レジリエントで公平な医療システムを構築するために必要なことです。IFPAフォーラムでは毎年、特定の地域に焦点を当て、現地の関係者を一堂に集め、乾癬対策への啓発活動を促進し、一致団結した取り組みを呼びかけています。今年はフォーラムをアフリカで開催することになりましたが、今が絶好のタイミングだと考えています。現地の患者団体の意見に耳を傾け、アフリカにおける乾癬に取り組むためのロードマップを共に作成することで、乾癬を患う何百万もの人々が最終的に目にし、耳にし、支援されることを確実にすることができます。」

「アフリカの人々は、農村部であれ都市部であれ、乾癬について十分な知識を持っていません。そしてそれは私の人生に影響を与えています。それは費用、心労、人生の選択や社会的関係への影響です。フォーラムには、この病気を理解し、より良い未来のために立ち上がる専門家が集まります。アフリカは健康を重視しており、私たちはソリューションを構築する一翼を担っていきます」と、PsorAfricaの会長であり、 Rwanda Psoriasis and Psoriatic Arthritis Organizationの創設者であるPierre Celestin Habiyaremye氏は述べています 。

ケニアの著名なメディア専門家であり、社会変革の提唱者であるJanet Mbugua氏が、フォーラムのホストを務めることが決定しています。彼女は次のように述べています。

「IFPA Forum Africを主催できることを心から光栄に思います。乾癬は何百万人もの人々に影響を及ぼしていますが、まだ十分に語られていません。今回のフォーラムは、そのようなストーリーを前面に押し出し、人々が直面している真の課題に光を当て、大陸全体のケア、研究、政策を強化するために現地で行われている活動を支援する機会であると考えています。」

同フォーラムは3つの急を要する優先事項に焦点を当てます。

・リサーチ - 乾癬に関する地域データを作成する

・代弁 - 患者の声を代弁し、医療に関する意思決定に反映させる

・権利とアクセス - 乾癬を国家NCD戦略に統合し、必須医薬品を含め、スティグマと闘う

IFPAについて

IFPA（国際乾癬協会連盟）は、1971年に設立され、スウェーデンのストックホルムを拠点とし、乾癬性疾患の影響を受けるすべての人々の権利を代弁する世界的組織です。IFPAの会員には各国の患者会が含まれ、世界中で6,000万人以上の人々を代表しています。世界的な連合、世界乾癬デーキャンペーン、IFPAフォーラム、そして世界乾癬・乾癬性関節炎会議（World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference）を通じて、IFPAは、より強固で包括的な保健システムを構築するための重要な視点として、乾癬性疾患を再定義しています。

https://www.ifpa-pso.com/

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Frida Dunger - IFPA Creditのエグゼクティブ・ディレクターIFPA



（日本語リリース：クライアント提供）

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