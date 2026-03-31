株式会社オレンジページ（東京都港区）は、約20年にわたり刊行を続けてきた大人気シリーズ『Penguin Diary』の歴代作やその他の作品をもとに「Suicaのペンギン」の歩みを振り返るメモリアルな一冊、『Suicaのペンギン レターブック』を2026年3月31日（火）に刊行します。人気絵本作家・イラストレーターのさかざきちはる氏による描き下ろし作品を収めた『Penguin Diary』などに掲載した約2,600点のアーカイブから厳選した75作品を一挙に紹介。Suicaのペンギンファン必携、眺めているだけでも楽しいスペシャルな作品集です。

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。

■約20年分の描き下ろし作品から、Suicaのペンギンの「かわいい」75柄を厳選！

これまで刊行してきた『Penguin Diary』掲載作品に加え、〈駅員さんポーズ〉が人気の「Suica’s Penguin鉄道シリーズ」から厳選したイラスト75作品を収録。パラパラと眺めるだけで、Suicaのペンギンの歴代名シーンをたどることができるのはもちろん、一枚ずつきれいに外せて裏面は便せんとしても使えるなど、まさにスペシャルでメモリアルなレターブック。

■“いつも一緒”を叶える、楽しみ方アイディアも

レターブックの絵柄の部分を切り抜いて、キーホルダーやスマホカバーに入れたり、フレームに収めてインテリアにしたり。お出かけのときもおうちの中でも、いつも一緒にいられる、本書ならではの楽しみ方アイディアもたっぷりご紹介しています。

■さかざき ちはる

絵本作家・イラストレーター。千葉県生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。ステーショナリーメーカー制作室のデザイナーとして勤務し、1998年よりフリーのイラストレーターとして活躍。JR東日本の交通系ICカード「Suicaのペンギン」、千葉県のマスコット「チーバくん」、ヤマトホールディングスの「クロネコ・シロネコ」などのキャラクターデザインを数多く手がける。

さかざきちはる『Suicaのペンギン レターブック』

2026年3月31日（火）刊行定価1,870円（税込）A5判、160ページhttps://www.orangepage.net/books/2044

2026年は「Suicaのペンギン」メモリアルイヤー！

2026年は、『Suicaのペンギン レターブック』を皮切りに、多角的な商品展開や出版企画を予定しています。キャラクターの節目となる本年、これまでの歩みを集約した多彩なプロジェクトを通じて、さらなる話題を提供していきます。今後の展開にぜひご注目ください。

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F株式会社オレンジページ総務企画部 広報担当：鈴木 press@orangepage.co.jp

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