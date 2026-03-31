ニュージーランド生まれの人気アクティビティ「EzyRoller（イージーローラー）」が軽井沢おもちゃ王国に登場！足を前後に動かすだけでグングン進む新感覚カートで、世界累計販売数は100万台を突破。アメリカをはじめ世界中で人気を集めています。遊びながら自然と育まれる「運動能力」と「思考力」EzyRoller（イージーローラー）は、ペダルやチェーンがなく、足を左右に動かすだけでグングン進む不思議なカートです。「どう動かせば思い通りに進むかな？」と、お子様が自ら試行錯誤することで思考力を刺激。また、全身を使ってリズムよく操作するため、遊びの中で自然とバランス感覚や体幹が養われます。低重心設計で、小さなお子様も「安心」してチャレンジ地面に近いローポジション設計のため、転倒のリスクが少なく、ケガの心配を最小限に抑えています。自転車やキックボードに慣れていないお子様でも、座ったまま安全に楽しむことができるのが大きな特徴です。「自分の力で運転できた！」という成功体験は、お子様の自信と自己肯定感を育む大切なきっかけになります。

お子様の成長に合わせた2つのモデルをご用意カートはお子さまの年齢や身長に合わせて、2歳からでも楽しめる「ミニ」と、スピンターンが簡単に楽しめる「スピナー」の2タイプをご用意。小さなお子さまでも安心して楽しめるよう、スタッフがお子さまの身長に合わせて最適なカートをご案内します。ミニ 2歳からでも楽しめるコンパクトモデル。倒れる心配が少ない構造で、安全に楽しむことが出来ます。スピナースピンターンも簡単に楽しめるアクティブモデル。 より変幻自在な動きが可能となります。※対象年齢4歳以上【開催場所】縁日広場横 特設会場【開催期間】4月17日（金）～7月中旬 ※予定【開催時間】16：30受付終了【料金】10分間 500円対象年齢：2歳～※0歳・1歳のお子さまはご利用いただけません※対象年齢のお子様でも、体格や成長度合いによっては、自力で進むのが難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。※フリーパス利用不可※お客様の身長に合わせて乗車するEzyRollerをこちらで指定させていただきます※雨天時は中止となる場合がございます。実施･運営 LBC株式会社

軽井沢おもちゃ王国とは

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/event/ezy_roller/

最新のものから昔懐かしいものまで、おもちゃが多彩に揃う12館のおもちゃのお部屋と0歳から楽しめるアトラクション、北関東最大級規模、約120のアスレチックエレメントを有する自然・アスレチックエリアからなる「おもちゃ」のテーマパークです。渓流釣りやニジマスのつかみどりなど自然体験も充実しており、魅力満載です。浅間山の麓、標高1,100mの自然豊かな浅間高原に位置しており、ホテルグリーンプラザ軽井沢、プリンスランドゴルフクラブ(18H)と隣接した、総合リゾート施設です。

施設概要

【所在地】群馬県吾妻郡嬬恋村【料金】入園券 大人 ：1,300円入園券 小人 ：1,000円フリーパス 大人：3,300円フリーパス 小人：3,100円※0歳・1歳のお子さまは無料です。※付添いの方は有料となります。※「おもちゃのお部屋」は入園券のみでお楽しみいただけます。 イベント開催時のおもちゃのお城は除く【営業期間】2026年4月17日(金)～11月23日(月・祝)※予定【営業時間】10:00～17:00※5月2日(土)～5月6日(水)は9:30～17:00※11月は～16:30【休園日】2025年11月25日(火)～2026年4月16日(木)迄5月13日(水)～7月8日(水)の毎週水曜日、6月30日(火)※状況により、臨時休園や営業時間変更の可能性がございます。予めご了承ください。【交通】お車 上信越自動車道 碓氷軽井沢ICより30km 約60分電車 北陸新幹線軽井沢駅より西武観光バス 約60分【TEL】0279-86-3515施設HP：https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/

会社概要

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%90%BE%E5%A6%BB%E9%83%A1%E5%AC%AC%E6%81%8B%E6%9D%91%E5%A4%A7%E5%89%8D%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%97%EF%BC%97

名称 ：株式会社日本商事代表者 ：代表取締役 安達 暁子設立日 ：2018年3月30日事業内容：ホテル、遊園地及びゴルフ場の経営並びに管理の請負