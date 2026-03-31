PEACH-PIT25周年特別展製作委員会は、2025年7月にロサンゼルスおよび東京で開催され、大盛況のうちに幕を閉じた「PEACH-PIT25周年特別展」を、大阪にて巡回開催いたします。会場は、なんばパークスミュージアム、会期は2026年5月30日(土)から6月28日(日)までとなります。

2001年に初のオリジナル長編作品『DearS』で連載を開始して以来、『ZOMBIE-LOAN』『ローゼンメイデン』『しゅごキャラ！』など数々の話題作を発表してきた漫画家・PEACH-PIT。

繊細で美しいビジュアルと、可愛らしさの奥に潜む重厚なドラマ性で、国内外を問わず多くのファンに支持され続けています。

2025年7月にロサンゼルスおよび東京で開催され、大盛況のうちに幕を閉じた「PEACH-PIT25周年特別展」が、このたび大阪に巡回いたします。





本展では、出版社や掲載誌の枠を越えたPEACH-PITの25年の歩みを辿る作品展示をはじめ、作品世界を忠実に再現した立体展示やフォトスポット、さらに作者本人による漫画制作過程を収めた映像など、貴重なコンテンツを多数ご用意しております。

また大阪会場では新たに「しゅごキャラ！ジュエルジョーカー」コーナーの設置や、会場内でお楽しみいただける謎解きイベントも実施し、より一層充実した内容でお届けいたします。





キービジュアル









◆【観る】【撮る】【遊ぶ】【参加する】面白さ最強の30日間

【観る】

『しゅごキャラ！』『ローゼンメイデン』をはじめ、PEACH-PIT作品の25年を巡る圧巻の展示！

【撮る】

映えて楽しいフォトスポット多数！

【遊ぶ】

展示を見る×謎を解く。謎解きゲームで楽しさ2倍の展示会！

【参加する】

作品と出会い、作者と繋がる。PEACH-PITサイン会参加のチャンス！

グッズコーナーで曜日替わりイベント開催！









◆開催概要

展覧会名 ： PEACH-PIT25周年特別展 大阪会場

会場 ： なんばパークスミュージアム

会場所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70

なんばパークス7F

アクセス ： 最寄り駅

・南海電鉄「なんば駅」

・地下鉄御堂筋線「なんば駅」

・地下鉄千日前線「なんば駅」

会期 ： 2026年5月30日(土)～6月28日(日)※会期中無休

開場時間 ： 10:00～19:00(最終入場は18:30まで)

ホームページ： https://peachpit2525.jp/

X ： https://x.com/peachpit2525

主催 ： PEACH-PIT25周年特別展製作委員会

協賛 ： 壽屋、グッドスマイルカンパニー





※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合がございます。最新情報、詳細、注意事項を公式サイトにて必ずご確認ください。





「PEACH-PIT25周年特別展」ホームページ

公式X









◆各種チケット情報

(1)大阪会場開催記念各種特典付き PEACH-PITファンミ＆内覧会

5月29日13時の回(税込19,800円)

(2)大阪会場開催記念各種特典付き PEACH-PITファンミ＆内覧会

5月29日18時の回(税込19,800円)

(3)複製原稿他各種特典付き大阪会場フリーパスVIPチケット (税込137,500円)

(4)複製色紙付きチケットS1・あむ※特別描きおろし

※イープラス専用商品(税込5,500円)

(5)複製色紙付きチケットS2・イクト※特別描きおろし

※イープラス専用商品(税込5,500円)

(6)複製色紙付きチケットR1・真紅※特別描きおろし

※ライブポケット専用商品(税込5,500円)

(7)複製色紙付きチケットR2・水銀燈※特別描きおろし

※ライブポケット専用商品(税込5,500円)

(8)通常前売り 大人(中学生以上)(税込2,200円)

(9)通常前売り 子供(小学生)(税込1,100円)

(10)通常当日券 大人(中学生以上)(税込2,310円)

(11)通常当日券 子供(小学生)(税込1,210円)





※(1)～(7)は数量限定です

※グッズ付きチケットは共通(一律)料金のため、小学生以下の方の割引料金設定はありません

※グッズ付きチケットS1、S2はイープラスのみ、グッズ付きチケットR1、R2はライブポケットのみでの販売となります。会場での当日券販売ではご購入いただけませんので予めご了承ください。

※未就学児の入場は無料です(チケットをお持ちの保護者の同伴が必要です)









◆チケット特典

PEACH-PITファンミ＆内覧会(1)(2)共通特典

・オリジナルビッグサイズTシャツ(黒、フリーサイズ)

・メモリアルペーパーチケット(第1週デザイン)

・コラボカフェでのコラボフードお食事券(FOOD1種類)

・展示会グッズショップのお買物券(1,000円券1枚)





オリジナルビッグサイズTシャツ





※特典はイベント当日会場にてお渡しします。





(3)複製原稿他各種特典付き大阪会場フリーパスVIPチケット特典

・複製原稿4点(ローゼンメイデン、しゅごキャラ！各2点)

・直筆サイン入りオリジナルアクリルブロック

・大阪展通期フリーパス(内覧会を除く)

・メモリアルペーパーチケット(入場特典/週替わり、4種)





複製原稿4点(ローゼンメイデン、しゅごキャラ！各2点)





※額装は含まれません

※特典の引換は展示エリア内の特典お渡し場所にて行います。





(4)複製色紙付きチケットS1・あむ※特別描きおろし色紙見本

複製色紙S1・あむ





(5)複製色紙付きチケットS2・イクト※特別描きおろし色紙見本

複製色紙S2・イクト





(6)複製色紙付きチケットR1・真紅※特別描きおろし色紙見本

複製色紙R1・真紅





(7)複製色紙付きチケットR2・水銀燈※特別描きおろし色紙見本

複製色紙R2・水銀燈





※複製色紙の引換は展示エリア内の特典お渡し場所にて行います。





全チケット共通入場特典／メモリアルペーパーチケット(週替わりデザイン、4種)

第1週 5月30日(土)-6月5日(金)

第2週 6月6日(土)-6月12日(金)

第3週 6月13日(土)-6月19日(金)

第4週 6月20日(土)-6月28日(日)





メモリアルペーパーチケット





※入場特典は展示エリア入口にてお渡しします。

※画像はイメージです。特典グッズのデザイン、内容は変更になる場合がございます。









◆チケット販売スケジュール

〇第2次抽選

先行抽選申込期間： 4月4日(土)12:00～4月11日(土)23:59

当落発表 ： 4月14日(火)12:00より順次

※先行抽選では平日13時以降の一般入場券は複製原稿【S1あむ、S2イクト、R1真紅、R2水銀燈】付きチケットのみ受付をいたします

一般販売 ： 4月29日(水)以降





チケットご購入はこちらから

e+(イープラス)

https://eplus.jp/peachpit2525/

イープラス チケット売り場





LivePocket(ライブポケット)

https://livepocket.jp/t/kimkf

ライブポケット チケット売り場





※第1次抽選は終了しました

※各日・各時間帯に空きがあれば、会場にて当日券を販売します。

※当日、会場でご購入いただくお客様は状況によりお待ちいただく場合がございます。また、途中で当日分の販売が終了となる可能性もございます。









◆PEACH-PIT プロフィール

漫画家ユニット・PEACH-PITは、千道万里とえばら渋子による2人組のクリエイター。繊細で華やかなビジュアル表現と、キャラクターの内面に深く切り込むストーリーテリングで高い評価を受けている。

2001年にデビュー、『DearS』『ZOMBIE-LOAN』など話題作を次々と発表。その中でも、ゴシックファンタジー作品『ローゼンメイデン』と、少女漫画誌『なかよし』にて連載された『しゅごキャラ！』は、代表作として広く知られている。『ローゼンメイデン』は、アンティークドールたちによる“アリスゲーム”を軸に、存在意義や孤独といったテーマを描いた作品で、緻密な世界観と心理描写が国内外で圧倒的な支持を集めた。一方、『しゅごキャラ！』は「なりたい自分」をテーマに、心の中に宿る“しゅごキャラ”とともに成長していく少女の姿を描き、幅広い世代から共感を得た。2008年には講談社漫画賞(児童部門)を受賞し、アニメ化をはじめとしたメディア展開でも大きな成功を収めている。

PEACH-PITの作品は、可愛らしさとダークさ、ポップさと深い人間ドラマを併せ持つ独自の作風が特徴であり、「自分とは何か」という普遍的なテーマを一貫して描き続け、多くの読者を魅了し続けている。