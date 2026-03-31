MBT、MCE 2026で次‑世代サステイナブル・ソリューションを発表

ミラノ、2026年3月31日 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies（MBT）は、MCE 2026で3つの重要なイノベーション（V9 VRFシステム、R290ヒートポンプ・ポートフォリオ、データセンター冷却ソリューション）を披露し、環境に優しい冷媒とエネルギー効率の高い技術におけるリーダーシップを強調するなど、大きな印象を与えました。



Midea Data Center Cooling Solutions



Midea V9 VRFシステム

Mideaは、ShieldBox II電気制御ボックスとR32冷媒という2つのコア技術で構築された新しいV9 VRFシステムを発表しました。

ShieldBox IIは、自動車グレードのダイカスト・アルミニウム・ハウジングを採用し、体積を70％削減することで、より大きな熱交換器に対応し、室外機の効率を高めています。その3ゾーン設計は、IP68規格の保護を統合し、相変化冷却は30℃の安定したクーラント冷却を維持し、過酷な環境における部品の寿命を延ばします。V9は環境に優しいR32冷媒を使用し、TÜVによる可燃性冷媒VRFシステム初の3段階安全性評価に合格し、国際的にトップクラスの安全基準を証明する認証を取得しています。

R290ヒートポンプのポートフォリオを展示

MBTは、R290ヒートポンプの住宅用、商業用、工業用の4kWから70kWまでの容量をカバーしたポートフォリオを展示しました。

MCE優秀賞を受賞したマース大型R290 ATW業務用ヒートポンプは、環境に優しいR290冷媒を使用し、最高85℃の出水温度を実現します。フルDCインバーターとデュアルコンプレッサーバックアップにより、信頼性の高い運転を実現します。設置面積はわずか0.72m²とコンパクトで、エネルギー効率はA+++クラス。-10°Cでも100%、-20°Cでも65%の暖房能力を維持します。

アークティックシリーズM4とマーズR290 ATWヒートポンプも展示され、自然冷媒ベースの暖房への移行を推進する包括的なR290製品ラインナップを形成しています。

データセンター冷却ソリューション

データセンターの冷却需要に対応すべく、MBTはインタラクティブなジオラマを通じて液冷ソリューションを紹介しました。このシステムは、精密CDU、ファンウォール、磁気軸受ターボ冷凍機を統合し、年間PUEを1.2という低さに抑えています。主な製品には、AirBoost Vera空冷磁気軸受遠心チラーと冷却水分配ユニット（CDU）があります。AirBoost Veraチラーは、二重電源スイッチングとカスタマイズ可能なTHDiにより、信頼性の高い電力供給を実現し、出口水温36°C、温度差20°Cまで卓越した効率を発揮します。標準的な間接自然冷却と環境に優しい冷媒の互換性により、最新のデータセンターにとって持続可能な選択肢となっています。CDUは、複数の冗長性、漏れのない保護、長期信頼性のための100％テストされたコアコンポーネントで設計されています。

MBTは、欧州のグリーン移行における進化するニーズに対応する、統合されたフルシナリオ・ソリューションを提供します。MBTはイノベーションと持続可能性に引き続き焦点を当て、HVAC業界のよりスマートで低炭素な未来の形成に取り組んでいます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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