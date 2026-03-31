直径14センチの富山県高岡市ご当地グルメ 「高岡大仏コロッケ＆から揚げ弁当」発売 3月31日（火）から北陸・東海地方のローソン店舗にて

株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信、以下「ローソン」）は、3月31日（火)から富山県高岡市のご当地グルメ「高岡大仏コロッケ」を使用した弁当「高岡大仏コロッケ＆から揚げ弁当」（税込646円）を、北陸・東海地区のまちかど厨房展開店舗(1,311店:2026年2月末時点)で発売いたします。





高岡大仏コロッケ＆から揚げ弁当（税込646円）

“高岡コロッケ”は、全国でも有数のコロッケ消費都市である高岡市の認知度向上と更なる消費促進を目的に、高岡コロッケ実行委員会が認定したコロッケです。その中でより大きなものが、“高岡大仏コロッケ”と呼ばれています。

今回発売する「高岡大仏コロッケ＆から揚げ弁当」は、弁当のご飯が隠れてしまうほどの大きなコロッケ(約14センチ)とから揚げ3個を組み合わせた見た目でもボリュームを感じていただける商品です。物価高が続く中で、お弁当1品でご満足いただける量をご提供したいと考え開発しました。

ローソンは2010年以前に店内調理のフライドフーズで「高岡大仏コロッケ」を発売以降、「高岡大仏コロッケ弁当」、「高岡大仏コロッケバーガー」などこれまでに3種類を発売しました。2025年3月に発売したまちかど厨房「高岡大仏コロッケバーガー(税込333円)」は、30～50代の男性を中心にご支持いただき、発売から約1か月で累計4.3万個以上を販売いたしました。

ローソンは今後も、ご当地食材を使用した商品やご当地グルメをイメージした商品の開発•発売を通して、お客様へ地域のおいしさをお届けし、地域活性化に貢献してまいります。