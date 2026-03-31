合同会社フラトショップ（本社：愛知県 代表 平下康博） はデスク環境および書斎空間に関する情報発信とプロダクト開発を行うブランド「Roower（ルーワー）」の公式サイト（https://roowerjp.com/） を公開いたしました。

Roowerは、「Room Worker（自分の空間で働く人）」という考えから生まれたブランドです。在宅ワークや趣味の時間を過ごす空間において、環境を整えることが日常の質を高めるという視点から、情報発信と商品開発の両面で価値提供を行います。

公式サイトでは、デスク環境の改善やガジェット整理、作業効率向上に関する情報を発信していく予定です。

今後は、書斎空間やデスク周りの快適性向上を目的とした自社製品の企画・開発（OEM）を進め、長く使えるシンプルなプロダクトの提供を目指します。

Roowerは、情報発信とプロダクト開発を通じて、自宅で働く時間をより快適にする価値提供に取り組んでまいります。

公式サイト

https://roowerjp.com/