【スパンモデル セミナー】FXで“努力しても結果が変わらない理由”を解明｜AI分析×スパンモデルで相場構造を読み解く再現性トレード設計オンライン講座

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株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、努力して分析を続けているにもかかわらず結果が安定しないトレーダーに向けて、相場構造の理解と環境認識の重要性を解説。スパンモデルを用いた相場分析とAIデータ分析を組み合わせ、エントリー・利確・損切りを構造化することで、感覚トレードから脱却し長期的に安定したトレード判断を構築する方法を体系的に紹介します。

■ なぜFXは努力しても結果が変わらないのか

FXトレードを真剣に取り組んでいる人ほど、次のような疑問を持つことがあります。

・毎日チャートを分析している
・テクニカルも勉強している
・トレード経験も増えている

それにもかかわらず、

結果が安定しない。

例えば、

・勝てる月と負ける月の差が大きい
・同じようなミスを繰り返してしまう
・トレード判断に自信が持てない

このような状態になると、多くのトレーダーは

「もっと勉強しなければ」

と考えます。

しかし実際には、

努力量が原因ではありません。

本当の問題は、

相場の見方そのもの

にあります。

■ 多くのトレーダーは「チャートの動き」を見ている

一般的なFXトレードでは、

チャートの

動き

を分析します。

例えば、

・トレンドライン
・サポートライン
・ローソク足パターン

などです。

もちろんこれらは重要な分析です。

しかし、

チャートの動きだけを見ていると

相場の本質

は見えてきません。

なぜなら、

価格の動きは

結果

であり、

その背後には

相場構造

が存在するからです。

■ 相場には必ず存在する「構造」

FX市場はランダムに動いているように見えます。

しかし実際には、

相場には一定の

構造

があります。

例えば、

・トレンド発生
・トレンド拡大
・トレンド成熟
・トレンド終了

という

相場のライフサイクル