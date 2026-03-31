インターハイ優勝実績を誇る神村学園 山梨が、陸上部を新設 ～ジュニア育成組織「神村学園 山梨Jr陸上Club」も本格始動～
学校法人 神村学園 単位制通信制 山梨校（以下、神村学園 山梨校）は、2026年度に陸上部を新設いたします。
あわせて、ジュニア世代の強化・育成を目的とした「神村学園 山梨Jr陸上Club」（以下、神村山梨Jr）
を2026年1月より始動しており、2026年4月より本格稼働させることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345544/images/bodyimage1】
早くも成果──始動直後から好成績を記録
神村山梨Jrには現在9名が所属しており、始動からわずか数か月で目覚ましい成果を上げています。
大会名/開催日/主な成績
やまびこ記録会 3月22日 PB（自己ベスト）更新多数、上位入賞多数
第24回桃源郷マラソン 3月29日 ペア部門 2位、小学生男子部門 4位
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345544/images/bodyimage2】
競技力だけではない──「人としての成長」を重視
神村山梨Jrは、インターハイ優勝実績を誇る神村学園 山梨校を母体としており、陸上競技の向上にとどまらず、人としての成長を重要視した指導方針を掲げています。具体的には、以下のようなプログラムを実施してまいります。
* 進路サポートプログラム：将来の進学・競技継続を見据えたキャリア支援
* IT技術体験プログラム：スポーツ × テクノロジーの視点を育む体験学習
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345544/images/bodyimage3】
2026年度の展望
2026年度は20～30名規模のチーム体制を目指し、各種大会への出場や遠征を積極的に行うことで選手を育成し、高校世代の競技活動へとつなげる一貫した強化体制を構築してまいります。
配信元企業：クーリード株式会社
あわせて、ジュニア世代の強化・育成を目的とした「神村学園 山梨Jr陸上Club」（以下、神村山梨Jr）
を2026年1月より始動しており、2026年4月より本格稼働させることをお知らせいたします。
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早くも成果──始動直後から好成績を記録
神村山梨Jrには現在9名が所属しており、始動からわずか数か月で目覚ましい成果を上げています。
大会名/開催日/主な成績
やまびこ記録会 3月22日 PB（自己ベスト）更新多数、上位入賞多数
第24回桃源郷マラソン 3月29日 ペア部門 2位、小学生男子部門 4位
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345544/images/bodyimage2】
競技力だけではない──「人としての成長」を重視
神村山梨Jrは、インターハイ優勝実績を誇る神村学園 山梨校を母体としており、陸上競技の向上にとどまらず、人としての成長を重要視した指導方針を掲げています。具体的には、以下のようなプログラムを実施してまいります。
* 進路サポートプログラム：将来の進学・競技継続を見据えたキャリア支援
* IT技術体験プログラム：スポーツ × テクノロジーの視点を育む体験学習
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2026年度の展望
2026年度は20～30名規模のチーム体制を目指し、各種大会への出場や遠征を積極的に行うことで選手を育成し、高校世代の競技活動へとつなげる一貫した強化体制を構築してまいります。
配信元企業：クーリード株式会社
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