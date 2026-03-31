神姫バス、西脇市「篠田いちご園」と連携したいちご狩り＆和牛ランチツアーを4月26日に開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県西脇市の「篠田いちご園」および西脇ロイヤルホテル、エーデルささゆりと連携し、いちご狩りと地域グルメを楽しむバスツアーを2026年4月26日(日)に開催します。本ツアーでは、篠田いちご園で45分間のいちご狩り体験を実施するほか、西脇ロイヤルホテルで黒田庄和牛のローストビーフ丼を提供します。さらに、多可町のエーデルささゆりにて、いちごを使用したアフタヌーンティーを楽しめます。
三ノ宮発着のバスツアーとして、地域の食と自然を一日で体験できる内容としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345508/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年4月26日(日)
場所：兵庫県西脇市・多可町
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：大人11,000円／子供6,000円
募集人数：40名（最少催行17名）
体験内容：
・西脇市「篠田いちご園」で45分いちご狩り食べ放題
・黒田庄和牛のローストビーフ丼ランチ
・エーデルささゆりにてアフタヌーンティー
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/08ef4e2d-1aea-52dc-9651-a6283570aac7?lng=ja
【連携事業者の紹介】
篠田いちご園は兵庫県西脇市に位置するいちご農園で、季節に応じた収穫体験を提供しています。家族連れから大人まで幅広く楽しめる体験型施設として地域に親しまれています。西脇ロイヤルホテルでは、地元食材を活かした料理を提供し、地域ブランド牛である黒田庄和牛を使ったメニューも展開しています。エーデルささゆりは多可町にあるリゾート施設で、自然環境の中でゆったりとした時間を過ごせる空間を提供しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
三ノ宮発着のバスツアーとして、地域の食と自然を一日で体験できる内容としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345508/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年4月26日(日)
場所：兵庫県西脇市・多可町
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：大人11,000円／子供6,000円
募集人数：40名（最少催行17名）
体験内容：
・西脇市「篠田いちご園」で45分いちご狩り食べ放題
・黒田庄和牛のローストビーフ丼ランチ
・エーデルささゆりにてアフタヌーンティー
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/08ef4e2d-1aea-52dc-9651-a6283570aac7?lng=ja
【連携事業者の紹介】
篠田いちご園は兵庫県西脇市に位置するいちご農園で、季節に応じた収穫体験を提供しています。家族連れから大人まで幅広く楽しめる体験型施設として地域に親しまれています。西脇ロイヤルホテルでは、地元食材を活かした料理を提供し、地域ブランド牛である黒田庄和牛を使ったメニューも展開しています。エーデルささゆりは多可町にあるリゾート施設で、自然環境の中でゆったりとした時間を過ごせる空間を提供しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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