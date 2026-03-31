神姫バス、兵庫県西脇市「tamaki niime」と連携した播州織ショール制作体験ツアーを4月18日に開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県西脇市の織物ブランド「tamaki niime（玉木 新雌）」と連携し、播州織の制作体験ができるバスツアーを2026年4月18日に開催します。
本ツアーでは、tamaki niimeのLab見学を通じて、糸から布へと変わる工程を体感できるほか、ショールカットおよびロゴタグ縫製の体験を実施します。参加者は、自らの手で仕上げた一点もののショールを制作できます。
三ノ宮発着のバスツアー形式で、初心者でも参加しやすい内容とし、地域のものづくり文化を体験できる機会を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345507/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年4月18日(土)
場所：tamaki niime mura（兵庫県西脇市）
集合場所：JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1番地 274号
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：30名（最少催行18名）
体験内容：
・案内付きの「tamaki niime Lab」見学、ショールカット体験
・世界に一枚だけのショールを仕上げる制作体験
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/029944d1-0624-5f77-a3a9-08ef4ba60c72?lng=ja
【連携事業者の紹介】
「tamaki niime」は、兵庫県西脇市から独自のものづくりを発信するブランドです。コットンの栽培から紡績、染色、織り、販売までを一貫して手がけ、自然と共にあるものづくりを実践しています。
播州織の技術を基盤としながらも、独自の色彩や風合いを追求し、国内外で評価されています。工房「Lab」では製造工程を公開し、布が生まれる現場を体感できる取り組みも行っています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本ツアーでは、tamaki niimeのLab見学を通じて、糸から布へと変わる工程を体感できるほか、ショールカットおよびロゴタグ縫製の体験を実施します。参加者は、自らの手で仕上げた一点もののショールを制作できます。
三ノ宮発着のバスツアー形式で、初心者でも参加しやすい内容とし、地域のものづくり文化を体験できる機会を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345507/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年4月18日(土)
場所：tamaki niime mura（兵庫県西脇市）
集合場所：JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1番地 274号
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：30名（最少催行18名）
体験内容：
・案内付きの「tamaki niime Lab」見学、ショールカット体験
・世界に一枚だけのショールを仕上げる制作体験
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/029944d1-0624-5f77-a3a9-08ef4ba60c72?lng=ja
【連携事業者の紹介】
「tamaki niime」は、兵庫県西脇市から独自のものづくりを発信するブランドです。コットンの栽培から紡績、染色、織り、販売までを一貫して手がけ、自然と共にあるものづくりを実践しています。
播州織の技術を基盤としながらも、独自の色彩や風合いを追求し、国内外で評価されています。工房「Lab」では製造工程を公開し、布が生まれる現場を体感できる取り組みも行っています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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