神姫バス、西脇市「tamaki niime」でコットン種まき体験＆播州織Lab見学ツアーを4月25日(土)に開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県西脇市の播州織ブランド「tamaki niime（玉木 新雌）」と連携し、コットン種まき体験と「tamaki niime Lab」見学を組み合わせた日帰りバスツアーを2026年4月25日（土）に開催します。本ツアーでは、「tamaki niime」の畑で綿の種をまく体験に加え、播州織の製造現場を案内付きで見学できます。ショップでの買い物やハギレ詰め放題も実施し、西脇市のものづくりを体感できる地域連携コンテンツとして展開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344775/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年4月25日（土）11:45出発
場所：tamaki niime村（兵庫県西脇市）
集合場所 JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：8,000円
募集人数：30名（最少催行18名）
・体験内容：「tamaki niime」の畑でコットン種まき体験
・案内付きの「tamaki niime Lab」見学
・ショップでの買い物とハギレ詰め放題
▼申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/fe16d7ff-6ab9-5708-8262-5a69797f655c?lng=ja
【連携事業者の紹介】
「tamaki niime」は、兵庫県西脇市から独自のものづくりを発信するブランドです。播州織の産地に拠点を置き、布や衣服を単なる製品としてではなく、素材や工程を含めた世界観として提案しています。今回のツアーでは、「tamaki niime」の畑でのコットン種まき体験と、「tamaki niime Lab」での見学を通じて、綿が糸や布へつながっていく流れを体感できます。ショップでは一点もののアイテムにも触れられ、ブランドの魅力を立体的に伝える機会となります。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
企画担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344775/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年4月25日（土）11:45出発
場所：tamaki niime村（兵庫県西脇市）
集合場所 JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：8,000円
募集人数：30名（最少催行18名）
・体験内容：「tamaki niime」の畑でコットン種まき体験
・案内付きの「tamaki niime Lab」見学
・ショップでの買い物とハギレ詰め放題
▼申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/fe16d7ff-6ab9-5708-8262-5a69797f655c?lng=ja
【連携事業者の紹介】
「tamaki niime」は、兵庫県西脇市から独自のものづくりを発信するブランドです。播州織の産地に拠点を置き、布や衣服を単なる製品としてではなく、素材や工程を含めた世界観として提案しています。今回のツアーでは、「tamaki niime」の畑でのコットン種まき体験と、「tamaki niime Lab」での見学を通じて、綿が糸や布へつながっていく流れを体感できます。ショップでは一点もののアイテムにも触れられ、ブランドの魅力を立体的に伝える機会となります。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
企画担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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