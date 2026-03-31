最先端のブレークスルーが脚光を浴びる

北京、2026年3月30日 /PRNewswire/ -- これはChina Dailyによる報道です。

2026中関村フォーラムの閉会式の主要な一環として、日曜日、一連の科学技術分野のブレークスルーが披露されました。

このイベントでは、世界的な科学技術の最前線における5件、経済の主要分野における7件、国家の重要ニーズへの対応4件、そして人々の生活と健康に関連する5件を含む、合計21の主要な成果が発表されました。

これらは、人工知能（AI）、航空宇宙、集積回路、ヘルスケアなどの主要分野にわたっており、国立研究所、研究開発機関、大学、中央・国有企業、そして大手テック企業など、多様な組織から生み出されたものです。

中でも注目されたのは、中国科学院高エネルギー物理学研究所が開発し、現在試験運用に入っている高エネルギー光子源です。

これにより、中国はシンクロトロン放射光源の第4世代へと突入しました。プロジェクトの責任者であるPan Weimin氏は、この施設を「ミクロの世界を照らし、科学上の大きな課題を解決する、極めて明るい高エネルギーの光」と表現しました。

「超拡大鏡」や巨大な「X線装置」として知られるHEPSは、アジア初の第4世代高エネルギーシンクロトロン放射光源です。同研究所によると、この施設は少なくとも90本の高性能ビームラインに対応する見込みで、第1フェーズではすでに14本のユーザービームラインと1本のテストビームラインが建設されています。

完成すれば、研究者は微細構造とその形成および進化の過程を、かつてないほど詳細に探求できるようになります。

もう一つの重要な成果は、Beijing Academy of Artificial Intelligenceが発表した、20以上の主要なAIチップをサポートするオープンソースのインテリジェント・コンピューティング・ソフトウェア・システムであるFlagOS 2.0です。

このプロジェクトは、中国のAI基礎ソフトウェアの重要な基盤として機能し、国内の計算能力の大規模な活用をサポートするとともに、業界の自主的に制御可能な発展を可能にすることが期待されています。



The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.



（日本語リリース：クライアント提供）

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