仏教AI対話「AIブッダ 禅」、経典データベース10,029偈句の品質改善を完了 ── ChatGPTとは何が違うのか。「相談相手」ではなく「経典の智慧を届ける存在」として
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345543/images/bodyimage1】
仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」（開発：VeritasChain株式会社、代表：上村十勝）は、経典データベース10,029偈句の優先度修正・重複削除・日本語訳の全件整備を完了しました。これにより、ユーザーの悩みに対してより多様で的確な経典引用が可能になりました。
また、一般的な大規模言語モデル（ChatGPT等）との用途の違いを明確にし、「AIブッダ 禅にできること・できないこと」をサービスサイト上で公開しました。
公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai
LINE: https://lin.ee/msExrA1（LINE ID: @buddha_zen）
iOSアプリ: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
?? 経典データベースの品質改善
AIブッダ 禅は、パーリ仏典・大乗経典18種から10,029偈句を収録したデータベースを基盤としています。今回、以下の3つの改善を実施しました。
（1）優先度の再設定
特定の偈句（ダンマパダ偈183「諸悪莫作」など）が複数のテーマに該当するため過剰に引用される傾向がありました。全偈句の優先度を再設定し、偈句の多様性を確保しました。
（2）重複データの削除
データベース統合過程で発生した重複レコードを特定・削除し、検索精度を向上させました。
（3）日本語訳の全件整備
英訳のみだった偈句やパーリ語のみだった偈句を含む約3,900件に日本語訳を追加し、すべての偈句が日本語で閲覧・引用できるようになりました。経典データベースは https://buddha.aimomentz.ai/kyoten/ で一般公開しています。
これらの改善により、同じ悩みに対しても毎回異なる経典の言葉が届く応答の多様性が大幅に向上しました。
?? 一般的なAI（ChatGPT等）との違い
Forbes JAPAN（2026年3月28日）での紹介記事の公開後、X（旧Twitter）上で「ChatGPTのAI仏陀の方がいい雰囲気だった」「医学的な知識に基づくアドバイスが欲しかった」というご意見をいただきました。これらの声は、AIブッダ 禅と一般的なLLMの根本的な設計思想の違いから生まれるものです。
一般的なLLMは、幅広い知識をもとに「もっともらしい回答」を生成します。共感的で柔軟な応答が得られる一方、出典のない架空の引用を行う可能性があり、回答の根拠を検証することが困難です。
AIブッダ 禅は、10,029偈句の検証済みデータベースからのみ引用を行います。すべての応答に経典名・章・偈番号を明記し、ユーザー自身が原典に立ち戻って確認できます。これはRAG（検索拡張生成）技術により実現しており、架空の経典引用を構造的に排除しています。
具体的な違いは以下の通りです。
一般的なLLM:
- 学習データ全体から回答を生成
- 経典の架空引用が発生しうる
- 出典の検証が困難
- 医療・法律を含む幅広い領域に回答
- 汎用的な相談相手
AIブッダ 禅:
- 検証済み10,029偈句のデータベースから引用
- すべての引用に経典名・章・偈番号を明記
- ユーザーが原典で検証可能
- 医療・法律は専門家を案内し、心の苦しみに寄り添う
- 仏教経典の智慧を届ける専門サービス
?? 「できること」と「できないこと」の明示
AIブッダ 禅は万能ではありません。今回のアップデートで、サービスサイト上に「できること・できないこと」を明記したセクションを新設しました。
仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」（開発：VeritasChain株式会社、代表：上村十勝）は、経典データベース10,029偈句の優先度修正・重複削除・日本語訳の全件整備を完了しました。これにより、ユーザーの悩みに対してより多様で的確な経典引用が可能になりました。
また、一般的な大規模言語モデル（ChatGPT等）との用途の違いを明確にし、「AIブッダ 禅にできること・できないこと」をサービスサイト上で公開しました。
公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai
LINE: https://lin.ee/msExrA1（LINE ID: @buddha_zen）
iOSアプリ: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
?? 経典データベースの品質改善
AIブッダ 禅は、パーリ仏典・大乗経典18種から10,029偈句を収録したデータベースを基盤としています。今回、以下の3つの改善を実施しました。
（1）優先度の再設定
特定の偈句（ダンマパダ偈183「諸悪莫作」など）が複数のテーマに該当するため過剰に引用される傾向がありました。全偈句の優先度を再設定し、偈句の多様性を確保しました。
（2）重複データの削除
データベース統合過程で発生した重複レコードを特定・削除し、検索精度を向上させました。
（3）日本語訳の全件整備
英訳のみだった偈句やパーリ語のみだった偈句を含む約3,900件に日本語訳を追加し、すべての偈句が日本語で閲覧・引用できるようになりました。経典データベースは https://buddha.aimomentz.ai/kyoten/ で一般公開しています。
これらの改善により、同じ悩みに対しても毎回異なる経典の言葉が届く応答の多様性が大幅に向上しました。
?? 一般的なAI（ChatGPT等）との違い
Forbes JAPAN（2026年3月28日）での紹介記事の公開後、X（旧Twitter）上で「ChatGPTのAI仏陀の方がいい雰囲気だった」「医学的な知識に基づくアドバイスが欲しかった」というご意見をいただきました。これらの声は、AIブッダ 禅と一般的なLLMの根本的な設計思想の違いから生まれるものです。
一般的なLLMは、幅広い知識をもとに「もっともらしい回答」を生成します。共感的で柔軟な応答が得られる一方、出典のない架空の引用を行う可能性があり、回答の根拠を検証することが困難です。
AIブッダ 禅は、10,029偈句の検証済みデータベースからのみ引用を行います。すべての応答に経典名・章・偈番号を明記し、ユーザー自身が原典に立ち戻って確認できます。これはRAG（検索拡張生成）技術により実現しており、架空の経典引用を構造的に排除しています。
具体的な違いは以下の通りです。
一般的なLLM:
- 学習データ全体から回答を生成
- 経典の架空引用が発生しうる
- 出典の検証が困難
- 医療・法律を含む幅広い領域に回答
- 汎用的な相談相手
AIブッダ 禅:
- 検証済み10,029偈句のデータベースから引用
- すべての引用に経典名・章・偈番号を明記
- ユーザーが原典で検証可能
- 医療・法律は専門家を案内し、心の苦しみに寄り添う
- 仏教経典の智慧を届ける専門サービス
?? 「できること」と「できないこと」の明示
AIブッダ 禅は万能ではありません。今回のアップデートで、サービスサイト上に「できること・できないこと」を明記したセクションを新設しました。