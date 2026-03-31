「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」ミュージックビデオを3月31日（火）よりYouTubeで公開

2026年3 月 31 日

サントリー株式会社



「プレモル子ちゃん」シリーズからミュージックビデオを 3月31日（火）よりYouTubeで公開 白石麻衣さんが“プレミアムなみぎわさん”を熱演！ 「ザ・プレミアム・モルツ」の缶の色が金から紺に変わることを テーマとした楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱 インタビューではアイドルグループ卒業以来となるミュージックビデオ撮影の感想や、 プレミアムな大人としてやってみたいことを発表

サントリー（株）は、国民的漫画・アニメである「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品として、俳優の白石麻衣さんがプレミアムなみぎわさん役として出演し、オリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱するミュージックビデオを、３月31日（火）10時よりからYouTubeサントリー公式チャンネルで公開します。

「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」ミュージックビデオより



ミュージックビデオについて

「ザ・プレミアム・モルツ」は今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、中味・パッケージを一新。パッケージのベースカラーも金から紺へ大きく生まれ変わりました。そこで今回、「金（キン）から紺（コン）へ」「缶（カン）が紺（コン）へ」という一新したポイントをキャッチーにお伝えするオリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱するミュージックビデオを制作。

ピンクを基調としたかわいらしいセットで、プレミアムなみぎわさんに扮した白石さんのチャーミングなキャラクターと歌声が楽しめるミュージックビデオをぜひご視聴ください。

◇プレミアムなみぎわさんのキャラクター設定

あれから月日は流れ…。アイドルとしてメジャーデビューした、みぎわ花子。夢を叶え、順風満帆な彼女だったが、心の中には今もずっと花輪クンがいた。MVの舞台は、新しくなった「ザ・プレミアム・モルツ」のCM撮影現場。楽屋からステージへ向かう中で口ずさむ、彼女の切ない想いが、キンコンカンコンという胸の高鳴りとなって鳴り響く。これは、生まれ変わった「ザ・プレミアム・モルツ」が、片思いする全ての人に贈る、美しく、切ない、恋するロマンティック・ミュージックビデオ。

撮影エピソード

◇ピンクを基調としたセットでプレミアムなみぎわさんのキャラクターを描写

プレミアムなみぎわさんを演じる白石さんは、胸元の白いフリルが目を引くピンクのブラウスに水色のロングスカート、おさげの三つ編み、クリアフレームのメガネというスタイルで登場。子どもの頃のトレードマークだった色やアイテムをベースに、アイドルらしい華やかな要素を取り入れたファッションがよく似合っていて、スタッフ一同目を奪われていました。また、楽屋とCM撮影用のステージ、空想シーンのバルコニーの3つのセットもピンクを基調に、「ちびまる子ちゃん」の中で花輪クンに片思いし、誰よりも乙女心が強かったみぎわさんの心情をイメージして創作。白石さんは楽屋セットでピンクの手編みのマフラー、みぎわさんの愛犬アマリリスの人形を発見し、「LOVE HANAWA」と刺繍された箇所をメイキングカメラに掲げてアピールしていました。

◇白石さん自身、約6年ぶりのミュージックビデオ撮影にドキドキ

本格的なミュージックビデオを撮るのは、アイドルグループ・乃木坂46に所属していた時以来ということで、「久しぶりなので緊張しています」と不安を口にしていた白石さん。それでも、いざ本番のカメラが回り始めると、音源の歌唱と唇の動きを合わせるリップシンクなど、ミュージックビデオ特有の撮影にもすぐさま慣れて、アイドルになったプレミアムなみぎわさんのキャラクターをチャーミングに演じていました。さらに今回の撮影では、映像を2倍速で収録し、編集で通常のスピードに戻すという手法を採用しました。これにより、口元の動きは歌とぴったり合いながら、髪の毛やカーテン、桜の花びらなどの周囲の動きだけがスローモーションのように見える印象的な映像表現を実現しています。撮影時は、2倍速の音楽に合わせて白石さんも早口で歌唱しています。ここでも白石さんは過去の経験で培った表現力と集中力を発揮し、OKテイクを連発していました。

◇チャーミングな笑顔とキレキレのダンスで現場を魅了

「KIN(金)→KON(紺)」の文字が浮かぶCM撮影用のステージに立った白石さんが、右手に金と紺のリバーシブルのグローブを着用し、左手に金と紺のリバーシブルの「ザ・プレミアム・モルツ」の缶を持ってダンスを踊るシーン。楽曲で最も盛り上がる「キンコン カンコン プレモル～♪」というサビを歌いながら、左右のアイテムを使って「金から紺へ」「缶が紺へ」というメッセージを強調する振り付けがとてもチャーミングでした。現場でもダンスを踊り終えた瞬間、大きな拍手が湧き起こり、白石さんも思わず「あははは」「皆さん優しい」と照れ笑い。その後、監督のリクエストで、最後にウィンクをするバージョンや、お口を「ぷ」の形にするバリエーションにも挑戦することとなり、ここでもカットの度に「かわいい～」という声が、現場のあちこちから聞こえてきました。

「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」歌詞

わたしはみんなの

アイドルだけど

ほんとはあなただけの

アイドルになりたかった…

プレモルの缶が金から紺に変わるころ

花輪クンの私への気持ちも変わるかしら

いくつもの季節が私を通り過ぎてくけど

鳴りやまない胸のベル花輪クンのせいだよ

キンコン カンコン プレモル

キンコン カンコン プレモル

キンコン カンコン プレモル

キンコン カンコン プレモル

あの頃ぜんぜん振り向いてくれなかったアナタ

私はハンカチを噛んで悔しがるだけだった

みんなに等しく微笑むアナタ

その笑顔私一人に注いでほしかった

さくらさん、ほなみさんだけズルイ

私もアナタの「ベイビー」になりたかった

プレモルの缶が金から紺に変わるころ

花輪クンの私への気持ちも変わるかしら

キンコン カンコン プレモル

キンコン カンコン プレモル

キンコン カンコン プレモル

キンコン カンコン プレモル

プレモルの缶が金から紺に変わるころ

（キンコン カンコン プレモル キンコン カンコン）

プレモルの缶が金から紺に変わるころ

（キンコン カンコン プレモル キンコン カンコン）

ミュージックビデオ概要

タイトル ： 「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」

出演 ： 白石麻衣

公開開始日時 ： 2026年3月31日（火）10時

公開先 ： YouTubeサントリー公式チャンネル

動画URL ： https://www.youtube.com/watch?v=f8lGLotj7dk

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ

http://suntory.jp/PREMIUM/

その他の施策について

＜プレミアムなみぎわさんの公式 “裏”SNSアカウントも発覚…？！＞

大人になったプレミアムなみぎわさんの裏Xアカウントが発覚しました。プレミアムなみぎわさんの本音、独り言、花輪クンへの想いがすでに100投稿以上蓄積されていることが模様！ここでしか見られないプレミアムな“本音”裏アカ投稿をお見逃しなく！

プレミアムなみぎわさん公式裏Xアカウント

https://x.com/amaryllis_0711

＜屋外広告（OOH）掲出＞

アイドルになったプレミアムなみぎわさんのメジャーデビューおよびミュージックビデオ公開を伝える屋外広告を掲出します。

掲出場所 ： 東京都内某所

掲出期間 ： 2026年3月末頃予定

「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」屋外広告

「ザ・プレミアム・モルツ」について

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、2025年12月下旬以降順次、パッケージおよび中味を刷新しました。本ブランドは、チェコおよびその周辺国で収穫・製麦されたダイヤモンド麦芽の一部使用や天然水醸造など、素材・製法に徹底的にこだわっています。

また、「ザ・プレミアム・モルツ」は、2023年以降、“新プレミアム創造”として、時代と共に変わる“プレミアム”のイメージに合わせた価値の提供に取り組んでいます。その中で近年、ゆとり、余裕といった心の豊かさがさらに重要になっていると考えました。今回、今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、パッケージのベースカラーを金から紺へと大幅に刷新し、心の豊かさを表現しました。中味は、麦芽由来の香味成分の解析を深め、うまみに寄与する成分の引き出し方を進化させることで、さらに“深いコク”と“心地よい余韻”を実現しました。

白石麻衣さんインタビュー

―「プレモル子ちゃん」シリーズにプレミアムなみぎわさん役として出演が決まった時のお気持ちは？

とてもうれしかったです。以前からまるちゃんやたまちゃんが大人になったら、というCMを拝見していて、おしゃれでかわいいなと思っていたので、その世界観に今回プレミアムなみぎわさんとして参加できるのはすごく光栄なことだなと思っています。

―撮影の感想を教えてください。

みぎわさんはピンクのイメージがあって、そのピンクをモチーフにした空間での撮影が多かったので、とてもかわいらしい空気に包まれた撮影でした。みぎわさんってこんなにかわいいんだよということが、今回のミュージックビデオを通して伝わったらいいなと思います。

―今回のようなミュージックビデオの撮影はいつ以来ですか？

グループの時以来なので、結構緊張はしました。

―久しぶりのミュージックビデオ撮影はいかがでしたか？

ミュージックビデオならではのリップシンクとか、倍速にして撮るとか、ちょっと懐かしい感じがしたので、私にとってはすごく特別な日になりました。

―「ザ・プレミアム・モルツ」のイメージや飲んだ感想、新パッケージの印象を教えてください。

「ザ・プレミアム・モルツ」は特別感がある印象なので、日常でのご褒美やゆったりした時間で味わいたいなと思いました。飲んでみた感想としては、より華やかな香りがするようになって、深いコクの余韻がアップしたような気がします。あと、パッケージも金色から紺色に変わって、プレミアム感がグッと増したと思うので、さらに大人っぽい上品なビールになった印象です。

―「プレモル子ちゃん」シリーズは「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いていますが、プレミアムな大人のイメージや、プレミアムな大人としてやってみたいことを教えてください。

時間をうまく使いこなしている方はプレミアムな大人だなと思います。朝とか、どうしても私はバタバタ忙しくしてしまうのですが、朝にコーヒーをゆっくりいただくとか、特別な時間を過ごせるようになりたいなと思います。