【2026年版】壊れた画像を簡単に修復できる無料ソフト5選
Tenorshare Co., Ltd.は、3月20日（金）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能とファイル修復機能がさらに最適化されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8vxckr
思い出の写真や大切な画像が壊れて、正しく表示できない状況にお困りではありませんか？
画像が壊れてしまうと、色の乱れやピクセル化が生じ、非常に不便を感じることと思います。しかし、専用の画像修復ソフトを使用すれば、壊れた画像の欠損部分や色の不具合を簡単に修復することが可能です。
本記事では、壊れた画像やJPGファイルを修復できる無料の画像修復ソフトと、その基本的な使い方をわかりやすくご紹介いたします。壊れた画像にお悩みの方は、ぜひご一読ください。
(1)破損画像をピクセル単位で正確に修復「4DDiG File Repair」
「4DDiG File Repair」は、AIスマート修復技術を搭載した画像修復ソフトで、JPEG、PNG、RAWなど多様な写真形式の破損・エラーに対応します。破損した画像をAIが自動で解析・処理し、ぼやけや欠損ピクセルなどの問題を98％という高い成功率で修復します。操作は非常に簡単で、直感的なUIで画像を選んで開始するだけの数ステップで完了し、初心者でも迷わず使えます。また、一度に最大3000枚の写真をまとめて処理できるため、大量の画像修復も効率的に行えます。
・幅広い画像ファイル形式に対応
・AI技術により、破損したファイルを高い精度で修復できる
・修復後画像の解像度向上にも対応
★4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/8vxckr
修復手順：
１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「写真修復」タブをクリックします。次に、「写真を追加する」ボタンをクリックし、破損した写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345557/images/bodyimage1】
２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に写真を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345557/images/bodyimage2】
３．写真の修復が完了すると、修復された写真をプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345557/images/bodyimage3】
(2)色偏差や破損した部分を修復できる「Picture Doctor」
Picture Doctorは、破損したJPEGまたはPSDファイルの修復に特化したソフトです。Picture Doctorも操作が3ステップ（ファイルを追加→保存先を選択→修復）で簡単なのですが、.bmp形式で保存されることと、無料版では修復した画像にウォーターマークが付いてしまうことに注意してください。特に、JPEGファイルのヘッダー修復に強く、様々な破損パターンに対応できることが特徴です。
・JPEGファイルのヘッダー部分に発生した破損を修復することに長けている
・PhotoshopのPSDファイルの修復も可能
(3)JPEG画像の修復専用ツール「JPEG Repair Toolkit」
JPEG Repair Toolkitも複数の画像ファイル形式に対応しているのですが、すべてJPEG形式として保存されてしまいます。特に、JPEGヘッダーの破損や不正なマーカーによってアクセスできなくなってしまった画像ファイルの復旧に特化しています。
・JPEGファイルの最も重要な部分であるヘッダーの修復に特化
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8vxckr
思い出の写真や大切な画像が壊れて、正しく表示できない状況にお困りではありませんか？
画像が壊れてしまうと、色の乱れやピクセル化が生じ、非常に不便を感じることと思います。しかし、専用の画像修復ソフトを使用すれば、壊れた画像の欠損部分や色の不具合を簡単に修復することが可能です。
本記事では、壊れた画像やJPGファイルを修復できる無料の画像修復ソフトと、その基本的な使い方をわかりやすくご紹介いたします。壊れた画像にお悩みの方は、ぜひご一読ください。
(1)破損画像をピクセル単位で正確に修復「4DDiG File Repair」
「4DDiG File Repair」は、AIスマート修復技術を搭載した画像修復ソフトで、JPEG、PNG、RAWなど多様な写真形式の破損・エラーに対応します。破損した画像をAIが自動で解析・処理し、ぼやけや欠損ピクセルなどの問題を98％という高い成功率で修復します。操作は非常に簡単で、直感的なUIで画像を選んで開始するだけの数ステップで完了し、初心者でも迷わず使えます。また、一度に最大3000枚の写真をまとめて処理できるため、大量の画像修復も効率的に行えます。
・幅広い画像ファイル形式に対応
・AI技術により、破損したファイルを高い精度で修復できる
・修復後画像の解像度向上にも対応
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修復手順：
１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「写真修復」タブをクリックします。次に、「写真を追加する」ボタンをクリックし、破損した写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345557/images/bodyimage1】
２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に写真を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345557/images/bodyimage2】
３．写真の修復が完了すると、修復された写真をプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345557/images/bodyimage3】
(2)色偏差や破損した部分を修復できる「Picture Doctor」
Picture Doctorは、破損したJPEGまたはPSDファイルの修復に特化したソフトです。Picture Doctorも操作が3ステップ（ファイルを追加→保存先を選択→修復）で簡単なのですが、.bmp形式で保存されることと、無料版では修復した画像にウォーターマークが付いてしまうことに注意してください。特に、JPEGファイルのヘッダー修復に強く、様々な破損パターンに対応できることが特徴です。
・JPEGファイルのヘッダー部分に発生した破損を修復することに長けている
・PhotoshopのPSDファイルの修復も可能
(3)JPEG画像の修復専用ツール「JPEG Repair Toolkit」
JPEG Repair Toolkitも複数の画像ファイル形式に対応しているのですが、すべてJPEG形式として保存されてしまいます。特に、JPEGヘッダーの破損や不正なマーカーによってアクセスできなくなってしまった画像ファイルの復旧に特化しています。
・JPEGファイルの最も重要な部分であるヘッダーの修復に特化