4月2日は「シャンプーの日」対象シャンプー購入で最大全額ポイントバック(4月2日～6日)

正真正銘自分の髪 リーブ 21 (本社：大阪市中央区、

代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21) は、

シャンプーの日(4月2日)を記念して

対象シャンプー購入で最大全額ポイントバックされる

キャンペーンを4月2日(木)から5日間実施いたします。





【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345546/images/bodyimage1】

リーブ21のオンラインショップ「リーブ直販」では、

シャンプーの日を記念して対象商品購入で

最大全額ポイントバックされるキャンペーンを実施します。リーブ直販では、頭皮ケアのための多

彩なシャンプーを取り揃えています。

この機会にぜひご購入ください。





購入者様限定！抽選で最大「全額ポイントバック」● 1等：全額ポイントバック（2名様）● 2等：3,000ポイントバック（4名様）● 3等：1,000ポイントバック（42名様）※初めての方、会員様それぞれに上記当選数で実施■キャンペーン期間2026年4月2日(木)～4月6日(月)■詳細はこちらhttps://www.reve21shop.co.jp/lp?u=2026shampoo_day「リーブ21・シャンプーの日」についてリーブ21ではシャンプーを想起しやすい4月 2日(シャン=4、プー=2)を「リーブ 21・シャンプーの日」として、2020年に記念日登録(日本記念日協会)しました。髪と頭皮の健康を考え、正しくシャンプーすることの大切さを見直す機会にしていただければと考えています。【会社概要】会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21代表取締役社長：岡村勝正ホームページhttps://www.reve21.co.jp/本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売

配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21

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