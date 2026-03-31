4月2日は「シャンプーの日」対象シャンプー購入で最大全額ポイントバック(4月2日～6日)
正真正銘自分の髪 リーブ 21 (本社：大阪市中央区、
代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21) は、
シャンプーの日(4月2日)を記念して
対象シャンプー購入で最大全額ポイントバックされる
キャンペーンを4月2日(木)から5日間実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345546/images/bodyimage1】
リーブ21のオンラインショップ「リーブ直販」では、
シャンプーの日を記念して対象商品購入で
最大全額ポイントバックされるキャンペーンを実施します。リーブ直販では、頭皮ケアのための多
彩なシャンプーを取り揃えています。
この機会にぜひご購入ください。
抽選で最大「全額ポイントバック」
● 1等：全額ポイントバック（2名様）
● 2等：3,000ポイントバック（4名様）
● 3等：1,000ポイントバック（42名様）
※初めての方、会員様それぞれに上記当選数で実施
■キャンペーン期間
2026年4月2日(木)～4月6日(月)
■詳細はこちら
https://www.reve21shop.co.jp/lp?u=2026shampoo_day
「リーブ21・シャンプーの日」について
リーブ21ではシャンプーを想起しやすい
4月 2日(シャン=4、プー=2)を
「リーブ 21・シャンプーの日」として、
2020年に記念日登録(日本記念日協会)しました。
髪と頭皮の健康を考え、正しくシャンプーすることの
大切さを見直す機会にしていただければと考えています。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ
https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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