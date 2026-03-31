「世界年鑑」を休刊いたします ７８年の歴史に幕――「世界年鑑２０２６」３月３１日刊行（最終巻）

平素より共同通信社が発行する「世界年鑑」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。国際社会の現状を伝えるために１９４９年以来、毎年発行してきた本誌ですが、誠に勝手ながら本日発売する「世界年鑑２０２６」をもって休刊させていただきます。

本誌は国際問題を学び、伝えるための基礎資料としての役割を長年にわたり担って参りましたが、近年の無料オンライン百科事典など新たなコンテンツが登場したこともあり、７８年の歴史に幕を下ろすことにいたしました。

最終巻となる「世界年鑑２０２６」は本日３月３１日より、全国の書店で発売いたします。早期の在庫切れが予想されますので、お早めにお求めいただければ幸いです。

長年にわたり「世界年鑑」をご愛読、ご活用いただきました皆さまに、心より御礼申し上げます。

株式会社 共同通信社 出版センター

【世界年鑑２０２６】

編 著 ： 一般社団法人 共同通信社

発 行 ： 株式会社 共同通信社

仕 様 ： Ｂ５版、５９２ページ

定 価 ： ７７００円（本体７０００円＋税）

発売日 ： ２０２６年３月３１日

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株式会社 共同通信社 出版センター

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