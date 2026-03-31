小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）の、埼玉県公立高校合格実績をご紹介いたします。埼玉県の高校を受験するご予定がある方、ぜひご覧ください。※2026年3月当社調べ、3/27(金)14:00時点の情報となります。

学校選択問題実施校 426名合格！

学校選択問題実施校(2026年度入試は以下22校：浦和、浦和第一女子、浦和西、大宮、春日部、川口北、川越、川越女子、川越南、熊谷、熊谷女子、熊谷西、越ヶ谷、越谷北、所沢、所沢北、不動岡、和光国際、蕨、さいたま市立浦和、さいたま市立大宮北、川口市立)の合格者数は、過去最高だった昨年度を100名以上上回る結果となりました！今年度の合格者数は426名にのぼり、各高校ごとに見ても多くの高校で合格者増の結果となっています。※熊谷、熊谷西は2026年度入試において臨海セミナーからの受験者が0名のため、これらの2校を除く20校の合計となります。

埼玉公立御三家も46名から77名へ大躍進！

埼玉県の公立御三家とされる、浦和、浦和第一女子、大宮もそれぞれ昨年度を大幅に上回る最高の結果となりました！

入試講評と問題解説

臨海セミナーの公式ホームページ上では、今年度の埼玉県入試の講評と問題解説を公開しています。中2までの学習内容で解ける範囲の問題をメインに解説していますので、次の受験生となる新中3のみなさんもぜひ挑戦してみてください。

埼玉県実績責任者 大塚先生より

https://www.rinkaiseminar.co.jp/nyushi/jhs/saitama/s02.html

今回の公立入試の総括、所感

2026年埼玉公立入試は過去最高の結果で終えることができました。2017年から始まった、埼玉県公立高校の中でも上位の高校にて実施される学校選択問題。2017年より9年連続で合格数を増やすことができました。特に今年は昨年よりも101名も増やすことができ、その数426名は埼玉県内の各塾と比較してもトップレベルの合格者数となりました。特に県立トップ御三家（浦和・浦和一女・大宮）は、全ての高校で昨年よりも合格者を増やすことができ昨年46名から77名と飛躍いたしました。

埼玉のトップ校を目指す皆様へ

来年度の入試より埼玉県公立入試制度が大きく変わります。しかし、入試制度が変わっても、臨海は合格者を増やす自信があります。過去、学校選択問題に変更となった年からぐんぐんと合格者を増やすことができました。合格実績を伸ばせた8つの理由★臨海方式の熱い授業★柔軟なカリキュラムとその教材★内申に直結させる学校別・単元別テスト対策★学力や志望校に合わせたクラス設定★北辰テスト含めた充実の各種模試対策★子どもの可能性を広げるための模試分析・課題管理★生徒にも保護者様にも手厚い面談や説明会での進路アドバイス★上記を行うための会議研修での人材育成トップ校を目指すなら臨海で正解！我々にお任せください！

この春も無料体験授業受付中！

臨海セミナーでは、この春も無料体験授業を受付中です！1回や2回の体験授業ではなく一定期間お通いいただき、 実際に続けられそうか、本当に自分に合うかどうかをお試しいただいております。埼玉県には25教室(2026年3月時点)ありますので、ぜひお近くの教室にお問い合わせください。講師一同、お子さまの希望の進路実現に向けて、精一杯指導させていただきます。

https://www.rinkaiseminar.co.jp/event/jhs/season_chu.html

【臨海セミナーについて】臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・大阪府を合わせて551校（2026年3月時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。※生徒数73,074名（2025年9月現在）臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。https://rinkaigroup.com/【本件お問い合わせ先】株式会社 臨海企画推進部広報室齋藤 澤木電話 045-534-8379(広報室直通)Mail :kouhou@rinkaiseminar.com