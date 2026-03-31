ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、2026年4月2日（木）から5日（日）に東京ビッグサイトで開催される「第15回 インターペット東京」に出展いたします。ペピイのブースでは、飼い主様と愛犬・愛猫の毎日に寄り添う“おやつの新しい選び方”をご提案します。

■概要

「第15回 インターペット東京」は、ペットとの暮らしをより豊かにする最新アイテムやサービスが一堂に会する、日本最大級のペットイベントです。ペピイのブースでは4日間に渡り犬猫の健康寿命を支えることを目的に、国産素材にこだわった「PEPPY LIFE 国産おやつシリーズ」を中心とした提案のほか、会場限定セット販売、新作先行発売、試飲・サンプリング配布などを実施します。

【PEPPY出展内容】5種食べ比べができる会場限定セットの販売や新作おやつの先行発売に加え、試飲コーナー、サンプリング配布など体験型の企画を通じて、安心・安全なおやつをお届けします。ぜひペピイブースへお立ち寄りください。・会場限定 5種食べ比べセット「福ふく満腹セット」特別価格販売・新作「甘みひろがる さくさく手焼きお米せんべい」会場先行発売・飼い主様向け「真昆布だし香る わんのごちそう」試飲コーナー・ペピイブース内での3点以上のご購入で「味ごのみセット」プレゼント（先着300名様）・サンプリング配布

▽第15回 インターペット東京 開催概要テーマ ： 人とペットの豊かな暮らしフェア日時 ：2026 年 4 月 2 日（木）-5 日（日）※4月3日（金）- 5 日（日）は一般公開時間 ： 10:00 -17:00 （最終日は16:30まで）会場 ：東京ビッグサイト東ホール（東京都江東区有明3-11-1） ペピイブース 東ホール E3 ブース：A045主催 ：一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、メッセフランクフルトジャパン株式会社公式サイト ： https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html入場チケット： イープラス・チケットぴあから事前購入いただけます。先着販売中。小学生以下とペットは入場無料。※入場チケットのご購入、詳細については公式サイトにてご確認ください。

■ペット用品通販「ペピイ」とは？

■株式会社PEPPYについて本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久設立：2025年2月1日企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ECサイトURL：https://www.peppynet.com/事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業■PEPPYとは創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。