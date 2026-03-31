アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、3月31日(火)～4月6日(月)の期間中、「Amazon新生活セール」にて、対象製品を最大50％OFFで販売いたします。本セールでは、ポータブル電源を中心に、ソーラーパネルやポータブル冷蔵庫、季節家電など幅広い製品をラインナップ。新生活準備はもちろん、アウトドアや防災用途まで幅広く活用できる製品を特別価格で提供いたします。

■セール概要

https://www.amazon.co.jp/stores/page/90ECCC52-6A70-4417-AA94-2520505DC118

【 セール期間 】

期間：2026年3月31日(火)0:00～2026年4月6日(月)23:59

【 割引率 】

最大49%OFF

【 対象製品 】

◾️ポータブル電源PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 124,410円（13%OFF）PowerArQ Max：264,000円 → 192,720円（27%OFF）PowerArQ 3：88,000円 → 62,500円（29%OFF） PowerArQ 2 レッド：69,300円 → 50,600円（27%OFF）PowerArQ Pro：132,000円 → 92,400円（30%OFF）◾️ソーラーパネルPowerArQ Solar 120W：35,900円 → 33,390円（7%OFF）PowerArQ Solar 210W：59,400円 → 38,610円（35%OFF）◾️ポータブル冷蔵庫ICEBERG2 25L：34,100円 → 28,985円（15%OFF）ICEBERG 12L：27,500円 → 25,030円（9%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 33,440円（16%OFF）ICEBERG 45L：47,520円 → 44,200円（7%OFF）ICEBERG 45L 専用バッテリー：19,800円 → 18,420円（7%OFF）◾️車載ホルダーPowerArQ PowerBank2 ：3,300円 → 2,640円（20%OFF）EasyOneTouch5：2,980円 → 2,510円（15%OFF）EasyOneTouch5 Wireless：4,950円 → 3,565円（28%OFF）EasyMagMount：2,980円 → 2,720円（8%OFF）EasyMagMount wireless ：4,950円 → 4,360円（11%OFF）iPadホルダー：3,580円 → 2,540円（29%OFF）バイクホルダー EasyBike：2,380円 → 1,904円（20%OFF）◾️季節家電サーキュレーター：7,700円 → 3,930円（49%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,720円（29%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 69,300円（10%OFF）ネッククーラー：13,800円 → 9,110円（34%OFF）MC4延長ケーブル：4,400円 → 4,010円（8%OFF）シェラカップ：1,980円 → 1,580円（20%OFF）電気毛布：15,400円 → 13,860円（10%OFF）電熱ベスト：9,900円 → 7,230円（27%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱グローブバッテリー：3,300円 → 2,970円（10%OFF）電熱グローブ Lサイズ：13,200円 → 11,880円（10%OFF）電熱グローブ Voltera ：19,800円 → 15,050円（24%OFF）電熱ジャケット：19,800円 → 15,050円（24%OFF）電熱パンツ：15,400円 → 13,250円（14%OFF）◾️その他発電機：119,900円 → 95,920円（20%OFF）GearBox for PowerArQ2：6,600円 → 6,010円（8%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,310円（8%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 7,010円（9%OFF）

■製品概要

ポータブル電源 PowerArQ 3 555Wh

バッテリー交換システム搭載寿命を気にせず 必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”

容量：555Whカラー：オリーブドラブ、レッド、チャコール通常価格：88,000円（税込）セール価格：62,500円（税込）（29%OFF）

ソーラーパネル PowerArQ Solar Foldable 210W 4枚折り

大型ポータブル電源にも対応！高出力ソーラーパネルコンパクトな4つ折り且つ軽量で、片手で持ち運べます

出力：210 W（ピーク）／4枚折り出力ポート：MC4電圧：25.52 V・電流 8.22 A収納サイズ：61.5 × 52.3 × 5.5 cm／質量 6.15 kg防水性能：IP67価格：59,400円(税込)セール価格：38,610円(税込)（35%OFF）

サーキュレーター PowerArQ Fan Light

炭おこしやテントライト、モバイルバッテリーとしても活躍！

カラー：コヨーテタン、オリーブドラブサイズ：200×200×139mm重さ：640g風量：2.5m/s(弱), 3m/s(中),3.5m/s(強)連続稼働時間：約20時間(弱), 約10時間(中), 約6時間(強)通常価格：7,700円（税込）セール価格： 3,930円（税込）（49%OFF）

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp