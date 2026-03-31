株式会社クインクエは、企業がスマホアプリ開発を外注する前に活用できる「要件整理・プロトタイプ作成支援サービス」を開始しました。

神戸を拠点にDX開発を手掛ける株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、企業がアプリ開発会社へ依頼する前に活用できる「要件整理・プロトタイプ作成支援サービス」を開始しました。アプリ開発費用や開発期間の目安を具体化する"発注前設計パッケージ"として、3万円～で提供します。

背景：アプリ開発費用の相場が分からない

近年、DX推進や新規事業の一環でアプリ開発を検討する企業が増える一方で、アプリ開発かかる費用や期間に関わる課題を抱える企業も増加しています。・見積もりが数百万円～数千万円規模になる・費用の妥当性が判断できない・開発期間の目安が分からない・複数のアプリ開発会社への依頼方法が不明確設計が曖昧なまま依頼すると、仕様変更や追加費用が発生し、結果的に開発費用が膨らむケースも少なくありません。

開発費が高騰する理由は設計不足

アプリ開発において、以下のような課題は珍しくありません。・見積もりが数百万円～数千万円規模になる・開発途中で仕様変更が多発する・完成後に「思っていたものと違う」となるその原因の多くは、初期設計の曖昧さにあります。本サービスは、開発会社へ発注する前段階で要件を明確化することで、無駄なコストやトラブルを防ぐことを目的としています。

費用と期間を見える化する「事前設計」

本サービスは、アプリ開発プロジェクトの初期段階の要件整理からプロトタイプ作成までを体系化した支援サービスです。

① ヒアリング・課題整理（オンライン／対面）

事業目標、DX方針、業務課題の整理アプリの目的を明確化

② 要件定義支援

必要機能整理、MVP策定、開発優先度の設計

③ ワイヤーフレーム／プロトタイプ作成

画面構成・遷移図作成簡易プロトタイプ作成発注用資料提供

アプリ開発をスムーズに開始するための包括的な初期設計支援サービスを提供します。

価格

30,000円～数百万円規模になり得るアプリ開発費用に対し、事前に設計を行うことで無駄なコストや期間延長のリスクを抑えます。

想定導入企業

・DX推進を検討している中堅・中小企業・業務アプリ・社内アプリ開発を検討中の企業・新規事業・サービス企画担当部門アプリ開発費用や期間の目安を知りたい方は、まずは構想整理からご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://quin-que.net/contact/

会社概要

■株式会社クインクエについて

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Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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