花と猫、そして星空をまとうスマートウォッチ新登場交換可能バンド＆個性あふれる文字盤デザイン。日常に"癒し"と"感性"をプラスする次世代ウェアラブルライブリーライフは、日本人デザイナー監修のもと開発された、アート性と機能性を融合したスマートウォッチの販売を開始します。本製品は、「毎日身につけるものだからこそ、自分らしさを表現したい」というニーズに応え、花・猫・星空といった感性に響くデザインと、先進的なスマート機能を融合させた新しいウェアラブルデバイスです。

日本人デザイナー監修。"身につけるアート"という発想

本モデルは、日本人アートディレクターの監修により誕生。単なるガジェットではなく、"感性に寄り添うプロダクト"として設計されています。やわらかな色彩と手描き風のタッチが特徴のデザインは、日常の中に自然に溶け込みながら、見るたびに心が和らぐ世界観を演出します。

選べる世界観：花×猫 / ギャラクシー

# 花と猫のデザイン

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/w302430/

やさしく咲く花々と、寄り添う猫をモチーフにした癒し系デザイン。忙しい日常の中でも、ふとした瞬間に"ほっとする時間"を届けます。* 女性ユーザーに人気のやわらかカラー* 可愛さと上品さを両立* 日常使い・ギフトにも最適

# ギャラクシーデザイン

宇宙・星空をテーマにした幻想的なビジュアル。無限の可能性や未来への広がりを表現しています。* ブラックベースで洗練された印象* 男女兼用で使えるユニセックスデザイン* ビジネスシーンにもマッチ

交換可能バンド×文字盤で"自分らしさ"をカスタマイズ

本製品は、交換可能なバンド設計を採用。シーンや気分に合わせて自由にスタイルチェンジが可能です。さらに、文字盤も複数デザインを搭載し、「その日の気分で変える」楽しさを提供します。* ファッションに合わせてバンド変更* 気分に合わせて文字盤カスタマイズ* 自分だけのスマートウォッチ体験

デザインだけじゃない、実用性も充実

見た目だけでなく、日常を支える機能も充実。* Bluetooth通話対応* 心拍数・睡眠などの健康管理* メッセージ通知（LINE・SNS）* 多種類スポーツモード* SOS機能搭載* IP67防水対応「おしゃれ」と「便利」を両立した、実用的な1台です。

"癒し×機能"という新しい価値提案

従来のスマートウォッチは機能重視が主流でしたが、本製品は"癒し"や"感性"という新たな価値をプラス。* 忙しい日常に癒しを* 自分らしさを表現* 毎日使いたくなるデザインガジェットを超えた「ライフスタイルアイテム」として、新たな選択肢を提案します。

商品概要

商品名：QS16PRO限定版ディスプレイ：大画面タッチスクリーン 防水性能：IP68対応OS：iOS / Android 主な特徴：デザイナー監修デザイン、交換可能バンド、カスタマイズ文字盤、健康管理機能、通話・通知対応楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/w302430/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/w301984.html

会社概要

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年に設立されたライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行い、日本市場向けにコストパフォーマンスの高いデジタル製品を提供しています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、日本をはじめ欧米・東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2026年3月現在、累計1,000万人以上のお客様にご利用いただいています。【会社概要】会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F会社ホームページ：https://livelylife.jp/