株式会社ヨシックスホールディングス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：吉岡 昌成、東証プライム・名証プレミア)は、2026年4月1日(水)から4月30日(木)の期間、グループ400店舗達成記念として「抽選で400組 全額キャッシュバックキャンペーン」を開催いたします。

ヨシックスグループ全店舗で実施し、税込3,000円以上のご飲食レシートが応募対象となります。

当選した方には後日、当社グループ共通お食事券を送付いたします。





400店舗達成記念キャンペーンPOP





●キャンペーン概要

開催期間： 2026年4月1日(水)から4月30日(木)29:00まで

詳細URL ： https://yossix.co.jp/event/full-cashback-campaign/





〇対象

・対象店舗で期間内に飲食された税込3,000円以上のレシートをお持ちの方

・宴会コース、テイクアウトのご利用も対象





▼対象外

・デリバリーは対象外となります(トイポ経由のご注文も含む)









●キャッシュバック内容

・当選金額は1,000円未満切上げ、上限は1当選につき10万円

例)レシートの合計金額5,026円(税込)の場合、キャッシュバックはヨシックスグループ共通お食事券6,000円分となります。

・当選された方にのみ、応募頂いたLINE公式アカウント内のトーク通知にて当選をお知らせいたします。

・ヨシックスグループ共通お食事券を6月下旬以降順次発送予定。









●応募方法

専用LINE公式アカウントより友達登録を行い、アンケートに回答後、対象レシートを撮影し応募していただきます。









＜「や台ずし」について＞

本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」は全国40都道府県、364店舗展開(2026年3月時点)。本格職人が握る寿司が1貫税込65円からとリーズナブルな価格設定となっており、刺身・揚げ物・もつ鍋などの居酒屋メニューも豊富に取り揃えております。また、全店にて毎日(土日祝も含む)オープンから19時まで生ビールを含むドリンクを半額(一部、対象外)としております。





■URL ： https://yataizushi.jp/

■公式X ： https://x.com/yataizushi_yoss

■公式Instagram： https://www.instagram.com/yataizushi_official/





や台ずし外観

や台ずしイメージ









＜「ひとくち餃子の頂」について＞

毎日謹製！店内手仕込みの餃子はにんにく不使用！国産野菜100％！

飲むほどどんどん安くなる「どん安」や、毎日18時まで焼き餃子と生ビールがお得になるハッピーアワー実施中。

ひな鶏の素揚げ、どて煮込み、麻婆風肉豆腐など、居酒屋メニューも充実。





■公式Instagram： https://www.instagram.com/gyoza_itadaki_official/





ひとくち餃子の頂イメージ





＜他業態について＞

他の業態として、低価格居酒屋「ニパチ」、お好み焼き・鉄板居酒屋「や台や」、大阪の味 串カツ居酒屋「これや」、てっぱん居酒屋「てっぱん」、鮮魚刺身と鶏黒炭焼の店「せんと」、鮨 懐石「玉鋼(たまはがね)」、新名古屋名物「海老どて食堂」、自然薯料理 和食「華花」なども展開しております。





業態ロゴ





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社ヨシックスホールディングス(東証プライム・名証プレミア)

所在地 ： 〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川1-9-30 ヨシックスビル

設立 ： 1985年4月1日

資本金 ： 3億6,135万5千円

事業内容： 本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」、

ひとくち餃子居酒屋「ひとくち餃子の頂」など10業態を

全国40都道府県に約400店舗展開中。

URL ： https://yossix.co.jp/