企業向けウェルビーイング支援を行う「株式会社イー・エス・アイ」代表の中野 ひろゆきは、新入社員が現場配属後に直面する「入社100日目の壁(リアリティショック)」や早期離職を防ぐため、2026年4月より法人向け実践型ウェルビーイング研修の提供を本格化いたします。東京商工会議所認定「健康経営エキスパートアドバイザー」としての知見と、数々の企業セミナーで培った実績をもとに、精神論ではない「論理的かつ持続可能」な組織の健康課題解決策をご提案します。





講師：中野 ひろゆき





■ 開発の背景：5月病より怖い、現場配属後の「魔の6月・7月」

近年、手厚い導入研修が終わって各部署へ配属された後、理想と現実のギャップや現場の人間関係からストレスを抱え、心身の不調や離職に繋がるケース(入社100日目の壁)が急増しています。この時期を乗り越えるためには、一時的なリフレッシュではなく、ビジネスパーソンとして長期間戦い抜くための「レジリエンス(回復力・ストレス耐性)」を根本から鍛える必要があります。









■ プログラムの特徴：権威ある「ロジック」と再現性のある「身体操作」の融合

本プログラムは、単なるフィットネス指導ではありません。人的資本経営の観点から組織の課題を分析し、「なぜ心身を整えることがビジネスの成果に直結するのか」というロジックを腹落ちさせた上で、明日から職場で実践できる身体の動かし方を習得していただきます。





1. 健康経営の専門家による論理的アプローチ

東京商工会議所認定「健康経営エキスパートアドバイザー」の視点から、ストレスメカニズムとパフォーマンスの相関関係を論理的に解説します。





2. 「グロービス学び放題」でも評価された再現性

国内最大級のビジネスパーソン向け動画学習サービスでも支持される、分かりやすく体系化されたメソッドを提供します。





3. 継続的な解決を促す「心技体」の構築

一時的なモチベーションアップではなく、自律神経の調整やプレッシャー下での身体操作など、現場ですぐに使える一生モノのセルフケア技術を身につけます。





中野式健康経営〈グロービス学び放題〉





企業防災体力〈グロービス学び放題〉





睡眠スキル〈グロービス学び放題〉





■ 研修テーマ例(※貴社の課題・階層に合わせてカスタマイズ可能)

・新入社員・若手向け

「入社100日目の壁」を突破する。ロジカルに学ぶストレスマネジメントと身体操作





・管理職向け

配属後の新人を潰さない！チームの生産性を底上げする「健康経営」の実践









■ 講師プロフィール

中野 ひろゆき(株式会社イー・エス・アイ 代表取締役)

東京商工会議所認定 健康経営エキスパートアドバイザー。「グロービス学び放題」へのコンテンツ提供をはじめ、これまで数多くの企業で健康・ウェルビーイングに関するセミナーに登壇。独自の「心技体」を整えるアプローチで、個人のパフォーマンス向上と組織の活性化(人的資本経営)を支援している。





講師：中野 ひろゆき





■ 会社概要

会社名 ： 株式会社イー・エス・アイ

所在地 ： 大阪市西区南堀江1-14-12 1F

代表者 ： 代表取締役 中野 ひろゆき

設立 ： 2010年9月1日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： フィットネス事業・健康経営事業・コンテンツ制作事業など

URL ： https://exsint.com