大阪発、70代の創業夫婦が手掛ける無添加の冷凍豆腐スムージーブランド「PAPMA(パプマ)」を運営する株式会社PAPMA(本社：大阪府大阪市、代表取締役：中村 由絵)は、新年度がスタートする2026年4月に向け、法人の福利厚生としてオフィスに専用冷凍庫を設置するだけで健康的な置き食環境を構築できる『PAPMA オフィスプラン』の本格提供を開始いたします。

全種類100kcal以下という罪悪感ゼロのヘルシーさと、圧倒的な手軽さで社員のパフォーマンスを最大化します。





(特設サイト： https://www.papma.shop/pages/officepapma )





OFFICEスムージー





【なぜ今、PAPMA オフィスプランなのか？】

4月は新入社員の受け入れや組織体制の変更など、社内環境が大きく変わる季節です。企業にとって従業員のコンディション管理(健康経営)は重要な経営課題ですが、「新しい福利厚生を導入したいが、人事・総務の管理の手間は増やせない」というジレンマを抱える企業は少なくありません。

そこでPAPMAは、IT企業やコンサルティングファームなどの「パフォーマンス」を重視する企業に向け、【圧倒的な栄養価】と【導入・管理の手間ゼロ】を両立した、全く新しい「飲む福利厚生」を開発しました。









【PAPMA オフィスプランが選ばれる3つの理由】

1. 脳と体を満たす、100kcal以下の「パフォーマンス食」

夕方の小腹が空いた時間、スナック菓子やエナジードリンクに頼っていませんか？PAPMAは高タンパク・低糖質の濃厚な絹ごし豆腐をベースに、フルーツの自然な甘みをギュッと凝縮。全種類100kcal未満でありながら、シュガークラッシュ(急激な血糖値低下による眠気や集中力低下)を防ぎ、午後の生産性を高く保つ絶妙な満足感を生み出します。





2. 導入の手間ゼロ。「置くだけ」の運用

従来のオフィス向け健康食品やスムージーの課題であった「ミキサーの準備」や「洗い物」は一切不要です。

貴社の規模に合わせた小型冷凍庫をオフィスに設置し、毎月定期便でお届け。従業員は冷凍庫から取り出し、パッケージを手で揉むだけで、いつでもとろ～り濃厚なスムージーを楽しめます。賞味期限の管理による食品ロスも防げます。





専用冷凍庫設置





3. 会社が自分たちの健康に投資してくれる実感(エンゲージメント向上)

「会社が、本当に体に良くて美味しいものを用意してくれている」。その実感は、従業員満足度の向上だけでなく、採用活動時における「社員を大切にする先進的な企業」としての強力なアピールポイント(人的資本への投資)となります。





従業員様への健康投資





【新年度スタートダッシュ！無料トライアルのご案内】

「まずは自社のオフィスに置けるか試してみたい」「社員の反応を見てから予算化したい」という企業様に向けて、小型冷凍庫の無料貸し出しと、PAPMAのサンプルをご提供する『1週間無料トライアル』を実施しております。

▼詳細・トライアルのお申し込みはこちら(法人向け特設サイト)

https://www.papma.shop/pages/officepapma





冷凍豆腐スムージー〈人気５種〉





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【PAPMA(パプマ)について】

大阪で飲食店を営む77歳と76歳の夫婦、「町子ちゃん」と「松ちゃん」の想いから生まれたヴィーガンスムージーブランド。「美味しくて、体に良くて、毎日無理なく続けられるものを届けたい」という孫を想うような優しさをベースに、白砂糖や食品添加物を一切使用せず、素材本来の味わいを追求しています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社PAPMA

所在地 ： 大阪市西区南堀江1-14-12 1F

代表者 ： 代表取締役 中村 由絵

設立 ： 2022年6月

URL ： https://www.papma.shop/

事業内容： 飲食店業・店舗プロデュース業・FC業など