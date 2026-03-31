OverX株式会社（以下「OverX」）が運営するコンビニ写真販売プラットフォーム「めちゃプリ」（https://mechapri.com/）は、ギャル雑誌「egg」の妹メディアとして圧倒的な支持を獲得する小学生ギャルメディア「KOGYARU」（運営：株式会社HJ）とのタイアップにより、KOGYARUの公式写真の販売を開始いたしました。あわせて、「めちゃプリ」の正式リリースを発表いたします。■ 「KOGYARU」×「めちゃプリ」タイアップ概要「KOGYARU」は、2023年4月に発足した小学生ギャルをメインモデルとするWebメディアです。日本のギャルカルチャーを牽引してきたギャル雑誌「egg」の妹メディアとして誕生し、Instagramフォロワー数は59万人を突破。オリジナル楽曲のリリースや全国ツアーの開催など、メディアの枠を超えたエンターテインメントを展開し、次世代のカルチャーアイコンとして注目を集めています。本タイアップでは、KOGYARUの専属モデルたちの撮り下ろし写真を「めちゃプリ」上で販売いたします。ファンは全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機から、いつでも推しモデルの写真をプリント購入することができます。在庫や発送の待ち時間がなく、24時間全国どこからでも購入できる手軽さが特長です。KOGYARUのファンにとっては、SNSで見ていた推しモデルの写真を「実際に手元に届くフィジカルグッズ」として手に入れられる新しい推し活体験となります。■ 「めちゃプリ」正式リリースについて「めちゃプリ」は、クリエイター・タレント・アーティストなどが、自身の写真やイラスト作品を全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で公式グッズとして販売できるプラットフォームです。販売者は画像をアップロードするだけで出品が完了し、在庫を持つ必要がありません。めちゃプリの主な特長：・ 在庫不要・配送作業なし・初期費用ゼロ：画像をアップロードするだけで全国のコンビニが「自分のお店」に。在庫管理や梱包・発送の手間は一切不要・ デジタル直筆サイン機能：対面不要・オンライン完結で、購入者のお名前入りサインを提供可能・ ガチャ販売機能：ランダム要素を取り入れた販売が可能。コレクション欲を刺激し、ファンの購入体験をエンターテインメント化・ エリア限定販売機能：特定の地域のみ購入できる限定コンテンツを設定可能。イベント連動や聖地巡礼との組み合わせで希少性を演出・ 全国のコンビニで24時間プリント可能：ファンは場所や時間を選ばず、推しのコンテンツを手に入れられるKOGYARUとのタイアップは、めちゃプリの正式リリースを象徴するパートナーシップ事例です。今後もさまざまなジャンルのクリエイター・タレントとの連携を拡大し、コンビニを舞台にした新しいファンコミュニケーションの形を創出してまいります。■ 今後の展望めちゃプリは、デジタルプラットフォームでありながら「全国のコンビニで物理的にモノが手に入る」という独自のポジションを活かし、推し活市場におけるデジタルとフィジカルの架け橋となるサービスを目指してまいります。今後はVTuber・ライバー事務所やアイドルグループ、スポーツチームとの連携を拡大するとともに、ファンの胸が高鳴る推し活体験のさらなる向上に向けた機能開発を進めてまいります。【「KOGYARU」概要】メディア名：KOGYARU公式サイト：https://kogyaru.jp/発足：2023年4月1日概要：日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、現在は全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。2026年2月には主要メンバーの卒業を迎え、新体制でのさらなる飛躍を目指して活動中。〈KOGYARU公式サイト・SNS〉 公式サイト：https://kogyaru.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/ TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_officialYouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official運営：株式会HJ（東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル）【「めちゃプリ」サービス概要】サービス名：めちゃプリURL：https://mechapri.com/対応コンビニ：ファミリーマート、ローソン、ミニストップほか概要：クリエイター・タレントが写真やイラストを全国のコンビニのマルチコピー機で公式グッズとして販売できるプラットフォーム運営：OverX株式会社【ショップ開設をご希望の方】下記のURLより販売者申請をお願いします。URL：https://mechapri.com/register【OverX株式会社 会社概要】社名：OverX株式会社所在地：東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル6階代表者：李 晃赫事業内容：コンビニプリント販売プラットフォーム「めちゃプリ」の開発・運営設立：2022年10月【本件に関するお問い合わせ】OverX株式会社 広報担当E-mail：contact@over-x.techめちゃプリ公式サイト：https://mechapri.com/