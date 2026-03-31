RightsTech Inc.（本社：東京都）は、AIを活用したオンライン被害対策プラットフォーム「beME（ビーミー）」において、Z世代に急増する“セクストーション”被害を描いた啓発動画を公開しました。

本コンテンツでは、若年層を狙った典型的な手口や被害の流れ、被害を防ぐためのポイント、万が一被害に遭った場合の初動対応について、具体的な事例をもとに分かりやすく解説しています。

あなたは大丈夫！beMEがZ世代に急増する“セクストーション”被害を描いた啓発動画

詳しい事例解説；Z世代が巻き込まれやすいネット被害「セクストーション編

■ Z世代を狙う「セクストーション」とは



Z世代を狙う「セクストーション」



セクストーションとは、SNSやチャットアプリなどを通じて親密な関係を装い、性的な画像・動画を送らせた後、「拡散する」「家族や友人に送る」などと脅して金銭やさらなる画像提供を要求する犯罪行為です。近年では、被害者の年齢が10代～20代前半に集中する傾向があり、国内外で深刻な社会問題となっています。



簡単に動画・画像を送ってしまう現状



■ 本コンテンツで解説している主な内容

セクストーションの典型的な手口と進行パターン

被害に遭いやすい心理的トリガー

被害を未然に防ぐための行動指針

被害発生時に取るべき初動対応

証拠を安全に保存し、専門家へ相談する重要性



グルーミングって？



■ ライツテックが取り組む課題 - デジタル性被害について

全世界で300万人がデジタル性加害・誹謗中傷を経験しています。被害にあった90％の方は、声を上げることができず、沈黙を守っています。支援を求めて正しい専門家にアクセスできたのは、わずが10%だけでした。しかしながら70%の方は法的に訴えるための十分な証拠が保全されておらず、弁護士は対応することができませんでした。わずか1％の方しか法的手続きにアクセスできていないのです。

ライツテック株式会社のサイト: https://rights-tech.jp/



beMEは、個人情報の画像流出、ディープフェイク、誹謗中傷の可能性をAIが24時間体制で見守ります。



■ beMEについて

beMEはデジタル性被害に対する検知・相談・削除支援・法的サポートをワンストップで提供します。各国・各地域の弁護士事務所および個人向けサイバー保険事業者と連携し、オンライン性被害、誹謗中傷で苦しむ人を無くす取り組みを続けております。

公式サイト：https://www.beme-online.com/