ニューライフニューデザイン株式会社（和歌山県白浜町）は、最新の Windows 11 を搭載したミニPCと、Windows 11 DSP 版パッケージ（全5種類）を特別価格にて販売開始いたします。Windows 11 Pro 搭載 ミニPCは当社期末の在庫一掃処分企画として《30台限定・半額特価39,900円》での提供となり、Windows 11 正規 DSP 版ライセンスは 【Amazon 新生活セール】に合わせ、より導入しやすい価格で販売いたします。

販売期間

◆「先行セール」 2026年3月31日（火）00:00～4月2日（木）23：59◆「Amazon 新生活セール Final」2026年4月3日（金） 00:00～4月6日（月）23：59

① Windows 11 Pro 搭載 ミニPC｜半額特価39,900円 30台限定

コンパクトながら多用途に対応できるミニPC (MINISFORUM TH80 : Core i7-11800H/16GB/500GB)を、在庫処分企画として特別価格で販売いたします。テレワーク、学習用途、動画鑑賞、小規模オフィスでの利用など、幅広いシーンでご活用いただけます。

② Windows 11 DSP版 (Pro/Home/Mac Parallels)｜Amazon 新生活セール特価で提供

Windows 10 から最新 OS の Windows 11 へ移行したい方、自作 PC ユーザー、そして Windows 11 を新たに導入したい方に向けて、"Windows 11 正規 DSPライセンス日本語版パッケージ"を、Amazon 新生活セールならではの特価提供しております。

https://www.amazon.co.jp/NewLife-NewDesing-Pro-USB-%E3%80%90Windows11-DSP%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88/dp/B0F4Q69SZG?ref_=ast_sto_dp&th=1

会社概要

会社名：ニューライフニューデザイン株式会社（NewLife NewDesign）所在地：和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1435代表者：代表取締役 瀬川 正博事業：ソフトウェア販売、小型PC-OEM販売、ワンボードコンピューターのシステム販売

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