株式会社テレシスインターナショナル（本社：石川県金沢市、代表取締役：井波克実）は、長年ご愛顧いただいております『BBC シェイクスピア全集（DVD 全37巻）』につきまして、一般個人向けパッケージの生産完了に伴い、現有の在庫を 通常価格の30％OFFでご提供する特別セールを4月1日より開始いたします。あわせて、普及版である6巻組『名作選』の特別セールも同時開催いたします。疫病に続き相次ぐ戦争、本当に先行きが不透明となったこの時代、人間の生きる姿をまるごと深く鮮やかに捉えたシェイクスピアの作品群は、「叡智の宝庫」として一層その価値を輝かせています。映像遺産といえる本商品もついに在庫限りとなり、広くご紹介できるおそらく最後の機会になると考え、特別価格でのご提供を開始したものです。（※なお、学校・教育機関等に向けた団体用商品は今後も追加生産･販売を継続いたします）

■ 商品概要とセール実施の経緯英国演劇界とBBCが7年の歳月をかけて全37作を完全網羅した『BBC シェイクスピア全集』。日本でも1980年よりNHKで放送され、多くの演劇ファンや文学愛好家の皆様から高い評価を受けてきました。重厚な歴史物から軽やかな恋愛物まで、王の栄光と破滅から、庶民の機微、妖精や魔術の登場まで。シェイクスピアの世界は人間と社会、またその想像力のすべてをのみこむような巨大な劇場です。騒然とした時代を迎えた今だからこそ、その鋭い洞察は胸に刺さり、観るものに数百年の時を超えて人間の本性について伝えてくれます。ドラマの中で出会う何気ない台詞の一つ一つが生きるヒントを与えてくれたり、肩の荷を軽くしてくれたり、時にはちょっとした勇気も与えてくれる。本全集にはそうした驚くべき出会いと体験が満ちていると言えるでしょう。｢人生への贈り物｣ともいえる本商品ですが「一般個人向けパッケージ」はすでに生産完了し、在庫限りとなっております。今回が広くご紹介できる最後の機会と考え、30%オフ特別価格でのご提供を開始いたしました。この機会をぜひご利用いただきこの映像遺産をご家庭のライブラリーに加え、お楽しみください。

■ セール対象商品について「原作に忠実に」を合言葉にした圧倒的なクオリティ。字幕監修はシェイクスピア翻訳の第一人者、小田島雄志先生に担当していただいています1. BBC シェイクスピア全集 DVD 全37巻 https://telesis-inter.jp/?mode=grp&gid=932620音声：オリジナルの英語 ／ 字幕：日本語・英語 切り替え可・第I部： 216,000円 → 【30%OFF】特別価格 151,000円（税込）・第II部：定価 228,000円 → 【30%OFF】特別価格 159,000円（税込）2. 普及版「BBC シェイクスピア名作選Ⅰ＆Ⅱ｣ https://telesis-inter.jp/?mode=grp&gid=1477064・第I集 72,000円 → 【30%OFF】特別価格 50,000円 (税込)・第II集 72000円 → 【30%OFF】特別価格 50,000円 (税込)

■ ご購入・お問い合わせ株式会社テレシスインターナショナル・Webサイト：https://telesis-inter.jp/・お電話：076-225-7016（平日9時～17時）※パンフレット（無料）のご請求も承っております。

■ 会社概要企業名：株式会社テレシスインターナショナル所在地：〒920-0852 石川県金沢市此花町 5-6 601A（※2024年オフィスを神奈川県藤沢から金沢に移転し、本年で2周年を迎えました）事業内容：テレシスインターナショナルは“字幕・吹替えのテレシス”の関連会社として外国語版制作・映像ソフトの輸出入を行う会社として設立されました。現在はシェイクスピアをはじめとする古典に注目し映像ソフトの発売・販売を行っています。今後は最少人数で制作から通販まで業務の自動化･効率化を行った経験を生かし、小さな会社向けにVBAを中心に手近なツールの開発やサポートにも取り組んでいきます。