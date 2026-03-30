ソフトタッチポリウレタンコーティング 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月24に「ソフトタッチポリウレタンコーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場の概要
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場に関する当社の調査レポートによると、ソフトタッチポリウレタンコーティング市場規模は 2035 年に約 91.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年のソフトタッチポリウレタンコーティング市場規模は約 64.2億米ドルとなっています。ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ソフトタッチポリウレタンコーティング市場のシェア拡大は、自動車の内装、家電製品、高級家具、およびパッケージングの分野において、上質な外観や触覚体験に対する需要が高まっていることによるものです。現代の消費者は、製品の機能性のみならず、ソフトタッチコーティングがもたらすような感覚的な魅力をも、ますます重視するようになっています。こうしたコーティングは、滑らかでベルベットのようなマットな質感を製品に付与することで、グリップ感を向上させるとともに、高級感や高品質なイメージを演出します。
ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/soft-touch-polyurethane-coatings-market/590642157
ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する市場調査によると、自動車や電気自動車の販売拡大に加え、車内環境の向上に対する重視度が高まっていることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。ソフトタッチポリウレタンコーティングは、耐久性、耐擦傷性、および耐紫外線性に優れていることから、ドアパネル、ダッシュボード、ステアリング部品などに幅広く採用されています。
しかし、ポリオールやイソシアネートといった石油化学由来の原材料への依存度が高いことに起因する原材料価格の高騰や価格変動が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345523/images/bodyimage1】
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場セグメンテーションの傾向分析
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ソフトタッチポリウレタンコーティングの市場調査は、アプリケーション別、タイプ別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642157
タイプ別に基づいて、ソフトタッチポリウレタンコーティング市場は、水性塗料、溶剤系塗料、UV硬化型塗料、粉体塗料に分割されています。このうち水系塗料セグメントは、その環境に優しい特性や法規制への適合性における優位性、メーカーおよび消費者間でのサステナビリティに対する意識の高まり、そして世界的な「グリーン塗料」への移行の流れを背景に、予測期間を通じて42%という大きな市場シェアを占めると見込まれています。これらの塗料は、優れたソフトタッチ感、色保持性、および耐摩耗性を備えているため、自動車の内装、家電、家具などのアプリケーションに最適です。
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場の概要
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場に関する当社の調査レポートによると、ソフトタッチポリウレタンコーティング市場規模は 2035 年に約 91.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年のソフトタッチポリウレタンコーティング市場規模は約 64.2億米ドルとなっています。ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ソフトタッチポリウレタンコーティング市場のシェア拡大は、自動車の内装、家電製品、高級家具、およびパッケージングの分野において、上質な外観や触覚体験に対する需要が高まっていることによるものです。現代の消費者は、製品の機能性のみならず、ソフトタッチコーティングがもたらすような感覚的な魅力をも、ますます重視するようになっています。こうしたコーティングは、滑らかでベルベットのようなマットな質感を製品に付与することで、グリップ感を向上させるとともに、高級感や高品質なイメージを演出します。
ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/soft-touch-polyurethane-coatings-market/590642157
ソフトタッチポリウレタンコーティングに関する市場調査によると、自動車や電気自動車の販売拡大に加え、車内環境の向上に対する重視度が高まっていることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。ソフトタッチポリウレタンコーティングは、耐久性、耐擦傷性、および耐紫外線性に優れていることから、ドアパネル、ダッシュボード、ステアリング部品などに幅広く採用されています。
しかし、ポリオールやイソシアネートといった石油化学由来の原材料への依存度が高いことに起因する原材料価格の高騰や価格変動が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345523/images/bodyimage1】
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場セグメンテーションの傾向分析
ソフトタッチポリウレタンコーティング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ソフトタッチポリウレタンコーティングの市場調査は、アプリケーション別、タイプ別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
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タイプ別に基づいて、ソフトタッチポリウレタンコーティング市場は、水性塗料、溶剤系塗料、UV硬化型塗料、粉体塗料に分割されています。このうち水系塗料セグメントは、その環境に優しい特性や法規制への適合性における優位性、メーカーおよび消費者間でのサステナビリティに対する意識の高まり、そして世界的な「グリーン塗料」への移行の流れを背景に、予測期間を通じて42%という大きな市場シェアを占めると見込まれています。これらの塗料は、優れたソフトタッチ感、色保持性、および耐摩耗性を備えているため、自動車の内装、家電、家具などのアプリケーションに最適です。