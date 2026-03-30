九州発の次世代アーティスト育成プロジェクト「KYUSHU GLOBAL ARTIST PROJECT 2026（KGAP2026）」を始動し、参加アーティストの募集を開始いたしました。本プロジェクトは、熊本・宮崎の2拠点を拠点とし、「九州から世界へ」をコンセプトに掲げ、世界基準で活躍できるアーティストの育成を目的とした事務所型プロジェクトです。■ プロジェクト概要KYUSHU GLOBAL ARTIST PROJECT 2026は、アーティストの志向や年齢に応じて、2つの育成部門を設けています。【GLOBAL DIVISION】世界デビューを本気で目指す18歳～29歳を対象とし、日本語と英語を融合した楽曲制作および、YouTube・TikTok・InstagramなどのSNSを活用した国内外への同時展開を行います。欧米市場も視野に入れた戦略的な育成を実施します。【RISING DIVISION】10歳～17歳を対象とした国内育成部門です。地域イベントやメディア出演を通じた経験を積みながら、段階的に成長を促します。将来的にはGLOBAL DIVISIONへの昇格も可能です。■ 応募資格・九州在住、または九州にゆかりのある方・熊本・宮崎でのレッスンに参加可能な方・特定の芸能事務所と専属契約のない方・未経験者歓迎（経験者優遇）■ 育成内容ボーカルトレーニング、ダンスレッスン、表現力指導、SNSブランディング、英語対応トレーニング（GLOBAL対象）、メディア対応教育など、実践的かつ総合的なプログラムを提供します。■ 審査スケジュール一次審査（動画・写真）：2026年3月10日～二次審査（対面／熊本・宮崎）：通過者のみ実施最終審査：合宿形式※二次審査では参加費として5,000円を頂戴いたします。※審査の一部はYouTube・TikTok等で公開予定です。■ 合格後の流れ所属契約締結後、育成プログラムを開始し、デビューに向けた準備を進めてまいります。■ プロデューサーメッセージ地方だから無理だと言われ続けてきました。しかし、世界との距離は場所ではなく「覚悟」によって決まると、私たちは考えています。本プロジェクトでは、3年間にわたり本気でアーティストと向き合い、世界で戦える人材を育成します。妥協せず、逃げず、共に挑戦する仲間を募集しています。九州から世界へ。その証明を、ここから始めます。■ エントリー方法公式サイトよりご応募ください。https://kgap2026.studio.site/また、公式LINEからもエントリー可能です。https://lin.ee/lRBe7YSクラファン公開中！現在支援を募集しています！詳細はこちら↓https://camp-fire.jp/projects/934696/view